Maripily Rivera reaccionó al arresto de Aleska ‘N’ tras videos donde aparece celebrando su eliminación

La noticia del arresto de Aleska ‘N’ se viralizó durante las últimas horas, pues todo quedó registrado tras su expulsión de “La Casa de los Famosos All-Stars 2025", tema del que distintas personalidades dieron su opinión. Una de ellas fue Maripily Rivera, quien salió a aclarar su postura ante esta situación, ya que instantes previos publicó un video en el que parecía alegrarse de lo que estaba ocurriendo.

Maripily Rivera se pronunció ante la detención de Aleska ‘N’

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Maripily Rivera aseguró que el arresto de Aleska ‘N’ no le da gusto, sino que al contrario le parece algo muy delicado que requiere de precaución. Asimismo, la ganadora de “La Casa de los Famosos 4" manifestó que mantendrá sus publicaciones juzgando a la modelo venezolana, pero solo porque todo lo que dijo fue basándose en sus estrategias de la competencia.

“El día de anoche pudimos celebrar, tanto que está aquí (el video), la eliminación de Aleska ‘N’ en el reality show ‘La Casa de los Famosos All-Stars 2025. La celebré y la seguiré celebrando, porque entiendo que como jugadora no lo hizo bien. Ahora, en el plano personal, por la situación tan difícil que está atravesando ella ahora mismo, no se la deseo a nadie. No son cosas de burla, ni para que lo haga yo, ni para que lo haga nadie. Y que nadie opine, porque simplemente ella sabe lo que está pasando”, expresó la polémica influencer, reiterando que será completamente respetuosa con esta problemática.

El contundente deseo de Maripily Rivera para Aleska ‘N’ por sus problemas legales

Finalmente, Maripily Rivera expresó que no está en lo absoluto interesada en sumarse a las burlas y ataques en contra de Aleska ‘N’, ya que lejos de sus diferencias en el programa, ahora mismo únicamente espera que las cosas se solucionen pronto.

“Le deseo que pueda resolver y que pueda salir airosa de esta situación tan difícil. Estas son mis únicas declaraciones en el día de hoy, ya que he recibido varias llamadas telefónicas de gente de la prensa, y no quiero que estén utilizando y malinterpretando lo que ella está viviendo”, concluyó la llamada “Huracán Boricua”.