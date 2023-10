Marimar Vega le dice sus cosas a su ex Horacio Pancheri por haber ofendido a Samadhi Zendejas

Hace unos meses, Marimar Vega confesó que tuvo una relación tóxica con Horacio Pancheri, con quien terminó en 2021, durando sólo dos años su romance.

“Fue una relación muy tóxica, la cual no quisiera volver a tener jamás. Y sí creo que hoy tengo una relación tan bonita que cuando uno vuelve atrás dice ‘sí se puede estar en paz, o sea sí se puede no estar en conflicto todo el tiempo, no siempre’”, declaró la actriz en su momento.

Marimar Vega tachó de “tóxico” el romance que tuvo con Horacio Pancheri.

Ahora, Marimar Vega opinó ante la prensa sobre los insultos que le hizo en redes su exnovio, Horacio Pancheri, a Samadhi Zendejas, al llamarla fea y que el actor argentino no se ha disculpado con ella, diciendo que le hackearon su cuenta de Instagram.

“La verdad, la verdad, no me gusta hablar de esa persona, ¡por algo ya no esta en mi vida!”, expresó la actriz mexicana quien ahora vive muy feliz al lado de su esposo, el fotógrafo Jerónimo Rodríguez.