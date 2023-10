Horacio Pancheri da la cara y le responde a Samadhi Zendejas por exhibirlo

Samadhi Zendejas denunció en redes la grosería que le hizo Horacio Pancheri.

Samadhi Zendejas exhibió públicamente a Horacio Pancheri por haberla llamado “fea”, provocando que varios usuarios se le fueran encima al actor argentino de 40 años por haber insultado a la actriz mexicana de 28 años.

“Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable... Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de él insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, señaló en un video la actriz de ‘Vuelve a mí'.

Hace unos momentos, Horacio Pancheri se pronunció al respecto con un mensaje en su cuenta de X.

“El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera”, escribió el modelo.