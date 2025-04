Maribel Guardia sorprendió al confesar por qué no ha tramitado su Pensión del Bienestar: su inesperada razón

Maribel Guardia se ha convertido en una de las figuras públicas más queridas en México. Con una carrera sólida en teatro, televisión y música, la actriz ha sido ejemplo de vitalidad y compromiso con su público . Ahora, a punto de cumplir 66 años, reveló la razón por la cual aún no ha tramitado su Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, su inesperada explicación sorprendió a muchos.

¿Por qué Maribel Guardia no ha tramitado la Pensión del Bienestar?

Durante un encuentro reciente con medios de comunicación, Maribel Guardia explicó que no ha solicitado su Pensión del Bienestar porque considera que el trámite es muy tedioso. Según compartió, algunas amistades cercanas, como Lourdes Munguía, le contaron que las filas para realizar el registro pueden durar hasta siete horas , algo que la ha hecho desistir momentáneamente.

“No he ido porque dicen que hay una fila enorme. Me contó Lourdes que hay una fila como de siete horas. Ahorita no, ya más adelante si Dios quiere”, expresó la actriz en su conversación con los reporteros.

Aunque reconoció que el beneficio es valioso, también dejó claro que, por ahora, no está dispuesta a pasar por un proceso que podría resultar agotador.

¿Cuándo podría Maribel Guardia tramitar su Pensión del Bienestar?

Maribel Guardia no descartó la posibilidad de inscribirse en el programa en el futuro. Sin embargo, advirtió que por ahora no tiene una fecha establecida para iniciar el trámite.

Es importante señalar que el registro para este programa social cierra en abril de 2025. Quienes no logren registrarse en esta etapa deberán esperar a la reapertura programada para junio. Por lo tanto, si Maribel Guardia decide tramitar su pensión más adelante, tendría que hacerlo en el siguiente periodo habilitado.

¿Qué requisitos debe cumplir Maribel Guardia para obtener la Pensión del Bienestar?

El programa de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores está dirigido a personas de 65 años o más y ofrece un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos. Para registrarse, los interesados, como Maribel Guardia, deben presentar los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, etc.).

CURP actualizado.

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfonos de contacto, tanto fijo como móvil.

El trámite se realiza en los módulos del Bienestar, los cuales pueden localizarse a través de la página oficial: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

¿Cómo se realiza el pago de la Pensión del Bienestar?

Una vez registrado y aceptado en el programa, el beneficiario recibe una tarjeta del Bienestar, donde se depositarán los apoyos cada dos meses. Esta tarjeta se recoge en el módulo asignado durante el proceso de registro.

Aunque existen programas similares para mujeres de entre 60 y 64 años, en el caso de Maribel Guardia, ella ya cumple con el requisito de edad para acceder directamente al programa destinado a adultos mayores.

¿Cuál es el estado del caso entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Además de hablar sobre la Pensión del Bienestar, Maribel Guardia fue cuestionada sobre su situación legal con su exnuera, Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián. Desde hace algunos meses, ambas han protagonizado una disputa legal relacionada con la custodia y visitas del menor .

La actriz fue contundente al señalar que su único interés es garantizar su derecho a convivir con su nieto a través de las visitas autorizadas por un juez. Aunque se especuló sobre un posible acuerdo extrajudicial, Maribel Guardia aclaró que todo se resolverá en los tribunales.

“El único interés que tengo es que el juez me dé las visitas para poder ver al niño”, comentó.

Por su parte, Imelda Tuñón declaró públicamente que, aunque no descarta un acercamiento futuro, actualmente considera difícil una reconciliación debido al daño emocional que sufrió a raíz del conflicto legal.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su cumpleaños número 66?

Con su cumpleaños número 66 cada vez más cerca, pues será el próximo 29 de mayo de 2025, Maribel Guardia continúa con su energía y carisma característicos. A pesar de los desafíos personales y profesionales, sigue enfocada en su carrera y en mantener una actitud positiva frente a la vida.

Aunque aún no ha revelado detalles sobre cómo celebrará esta fecha especial, sus seguidores esperan verla rodeada de su familia y amigos, para disfrutar de un nuevo año de vida lleno de proyectos y éxitos.