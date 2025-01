Maribel Guardia denunció a Imelda también en representación de su nieto por violencia familiar

La gravedad de la denuncia sería por, aparentemente, medicar al pequeño con pastillas para dormir, y que Imelda pudiera salir de fiesta.

La denuncia presentada por Maribel Guardia para el fiscal de investigación de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes exigió en su derecho propio y en representación de su nieto, el trato en calidad de víctimas de violencia familiar.

Pues, aparentemente, Imelda no está en condiciones de hacerse cargo de su hijo, además de tener trastorno de bipolaridad, que se agudizó por la severa depresión que pasó por la muerte de Julián.

A esto se suma que la crianza del pequeño la llevaban la cuidadora y el chofer que Maribel puso al menor como atención a que su nieto no estuviera desprotegido.

Según relata de manera textual la denuncia, ambos trabajadores de Maribel lo llevan a la escuela, van por él al colegio, lo llevan a casa de Maribel donde le preparan de comer y es acompañado por la actriz cuando ésta se encuentra en casa.

El pequeño recibe lunes y jueves clases particulares de inglés, martes y viernes, de español y de natación, asegurando que en ninguna de estas actividades participa o se involucra Imelda y que éstas las paga Maribel.

En la denuncia, Maribel deja claro que ella le deposita a su exnuera al mes 22 mil pesos, pues Imelda no desarrolla ninguna actividad laboral, académica o escolar para su propia superación y manifiesta que la gota que derramó el vaso fue una discusión de Marco Chacón con un aparente galán de Imelda que se paseaba en calzoncillos y al cual corrió en aparente estado de ebriedad.

Maribel Guardia también detalló estar preocupada por una situación que le platicó el pequeño en confianza, pues aparentemente antes de irse al colegio con el chofer y su nana, se despidió de Imelda, pero ésta se encontraba entre dos hombres sin camisa, por lo que el niño se impresionó y ya no se despidió.

Las aparentes malas prácticas escalarían al grado de que el pequeño fue obligado a consumir pastillas para dormir, evitando así que se despertara y pudiera quejarse de su mamá. En la denuncia es la propia Maribel quien detalló: “uno de esos días en que la hoy imputada no llegó a dormir, siendo aproximadamente las 10 horas se me hizo sumamente extraño que mi nieto no se hubiera levantado, ya que normalmente lo hace entre seis y siete de la mañana, aunque sea fin de semana, por lo que acudí a su habitación a despertarlo, notando que estaba adormilado, al preguntarle si se sentía bien, ya que noté que le costaba trabajo abrir los ojos, lo cual me alarmó y lo levanté de la cama siendo que me dijo que tenía mucho sueño, por lo que insistí en despertarlo, a lo cual reaccionó bien y ya no consideré llevarlo al hospital. Sin embargo, más tarde ese mismo día, le pregunté si se había desvelado y él mismo me refirió que su mamá le había dado una pastilla para dormir antes de salirse la noche anterior”.

Maribel Guardia e Imelda Garza Getty Images

De demostrarse que, tanto el pequeño como Maribel han sido víctimas de violencia, dependiendo de la gravedad, Imelda podría pasar hasta seis años en prisión.

Por su parte, Imelda no ha tenido ninguna prueba toxicológica para asegurar que tiene adicciones, y también podría darse el caso de que en algún momento pudo haber consumido alguna droga y no ser adicta. De consumir drogas, podría rehabilitarse y ocuparse sin consecuencias legales de su hijo.

TVyNovelas respeta y procura el proceso legal que mantiene Maribel Guardia e Imelda Tuñón, por lo que el nombre del menor no es mencionado debido a que legalmente se cuidó su privacidad en el proceso.