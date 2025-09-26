Mariana Treviño se llevó ovación en su regreso a ‘Mentiras, el musical’ como ‘Lupita’

Mariana Treviño fue parte del primer elenco de ‘Mentiras, el musical’, y más de 15 años después, volvió al teatro como ‘Lupita’ en las funciones del Teatro Aldama, del 25 al 28 de septiembre.

Luego del éxito de la serie, donde se reencontró con el personaje al que ella misma le dio forma junto al autor de la obra, Mariana aceptó la invitación de Alex Gou de volver a la puesta en escena para funciones especiales.

Este 25 de septiembre en el Teatro Aldama fue su debut, y el público la recibió con ovaciones.

“Quiero agradecer al primer elenco de esta obra. Mónica Huarte, Pía Aún, Natalia Sosa... ahí hicimos las piedras, fue muy arduo, pero dejaron su esencia”, dijo al terminar la función”.

“Estoy agradecida de poder pararme aquí, para mí es un reto. El cariño del público es tanto y quería volver a sentirlo”.

Mariana defendió al Guana, tras comentarios de Alexis Ayala

Aunque Alexis Ayala asegura que lo que se dice en La Casa de los Famosos se queda en La Casa... sus críticas contra el Guana hicieron eco.

Al quejarse de que Guana cantaba siempre, Ayala dijo que no era cantante, sino ensamble... La comunidad teatral no se ha mostrado indiferente y han defendido su trabajo, pues un ensamble es parte fundamental de cualquier puesta en escena.

Así también lo cree Mariana Treviño: “Aquí nadie es más importante que nadie. El piso está plano y todos estamos parados sobre él”.