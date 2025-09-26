Suscríbete
Famosos

Mariana Treviño se llevó ovación en su regreso a ‘Mentiras, el musical’ como ‘Lupita’

También defendió al Guana...

September 26, 2025 • 
MrPepe Rivero
mariana-trevino-mentiras-0.jpg

Mariana Treviño

José Luis Ramos

Mariana Treviño fue parte del primer elenco de ‘Mentiras, el musical’, y más de 15 años después, volvió al teatro como ‘Lupita’ en las funciones del Teatro Aldama, del 25 al 28 de septiembre.

Luego del éxito de la serie, donde se reencontró con el personaje al que ella misma le dio forma junto al autor de la obra, Mariana aceptó la invitación de Alex Gou de volver a la puesta en escena para funciones especiales.

Te puede interesar:
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana-posicionamiento.jpg
Famosos
“Chismoso, traidor y desleal": Alexis Ayala y Aarón Mercury hicieron pedazos a Guana en el Posicionamiento
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero
rosario tijeras barabara de regil.jpg
Famosos
Corretean a Bárbara de Regil en calles del Edomex para pedirle una foto; ¿la alcanzaron?
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
rosamaria-abelito.jpg
Famosos
Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”
September 21, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Este 25 de septiembre en el Teatro Aldama fue su debut, y el público la recibió con ovaciones.

“Quiero agradecer al primer elenco de esta obra. Mónica Huarte, Pía Aún, Natalia Sosa... ahí hicimos las piedras, fue muy arduo, pero dejaron su esencia”, dijo al terminar la función”.

“Estoy agradecida de poder pararme aquí, para mí es un reto. El cariño del público es tanto y quería volver a sentirlo”.

Mariana defendió al Guana, tras comentarios de Alexis Ayala

Aunque Alexis Ayala asegura que lo que se dice en La Casa de los Famosos se queda en La Casa... sus críticas contra el Guana hicieron eco.

Al quejarse de que Guana cantaba siempre, Ayala dijo que no era cantante, sino ensamble... La comunidad teatral no se ha mostrado indiferente y han defendido su trabajo, pues un ensamble es parte fundamental de cualquier puesta en escena.

Así también lo cree Mariana Treviño: “Aquí nadie es más importante que nadie. El piso está plano y todos estamos parados sobre él”.

“Cantar en teatro musical requiere mucho entrenamiento, garra, no cualquiera y el Guana yo lo he visto, es impresionante”.

mariana treviño Mentiras el musical
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
besosalexis ayala.jpg
Famosos
Alexis Ayala reparte besos en la boca para sellar su pacto; deja a Dalilah Polanco fuera
September 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
lu-hija-carmen-aub.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ publica emotiva carta y confirma: Su bebé nació con pérdida auditiva
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-carlos-rivera-casa-famosos-.jpg
Famosos
Wendy confirma que varios artistas no quieren ir La Casa de los Famosos México por temor a fans TÓXICOS
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
adriana-perez-canedo.jpg
Famosos
Adriana Pérez Cañedo recibe duro golpe: La despidieron de su noticiario tras 25 años
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero
escapate-a-la-paradisiaca-laguna-de-coyuca-en-acapulco.jpg
Especiales
¡Escápate a la paradisíaca Laguna de Coyuca en Acapulco!
Entre manglares y aves migratorias, descubre este refugio natural en el corazón de Acapulco.
September 25, 2025
Anette-Michel.jpg
Famosos
Le hacen la gatada a Anette Michel y la dejan fuera de proyecto: ‘Qué crees, que no vas’
La actriz y conductora destapó que ya tenía un pie adentro de una producción y de pronto la dejaron fuera.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga confiesa que en prisión usaba jabón Zote para su skincare y “aprendí a barrer”
La influencer respondió a las preguntas de sus seguidores, quienes tenían curiosidades sobre los cuidados a su piel cuando estuvo en la cárcel.
September 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
tabata-jalil-cristal-silva--.jpg
Famosos
¿Se detestan? Videos delatan caras y actitudes entre Tabata Jalil y Kristal Silva de ‘Venga la alegría’
Han ocurrido desplantes en vivo...
September 25, 2025
 · 
MrPepe Rivero