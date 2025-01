María Conchita Alonso habló sobre su supuesta traición a Dulce y reveló si está saliendo con el ex de su amiga

La muerte de Dulce, ocurrida el pasado 25 de diciembre de 2024, destapó una serie de presuntos conflictos en su círculo cercano. Esta vez, la persona que despertó la polémica fue María Conchita Alonso, quien recientemente fue señalada por aparentemente traicionar la confianza que la intérprete de “Lobo” le brindó en algún momento, todo por involucrarse con Francisco Cantú, un hombre que ha sido señalado como su pretendiente.

¿Cuál es la relación de María Conchita Alonso y Francisco Cantú?

Durante una reciente conversación con diversos medios, y retomada por “Sale el Sol”, María Conchita Alonso rompió el silencio acerca de la relación que se dice, tiene con Francisco Cantú, que a su vez también ha sido involucrado con Dulce. Es por esto que la integrante de las “GranDiosas” se dio a la tarea de explicar que, en cualquier caso, ella no está traicionando a nadie porque conoció primero a esta persona, y no al revés.

"¿Traición a qué, a que seamos amigos? Nos conocimos en el mismo momento, exactamente al mismo tiempo. Y la primera que habló con él y le dio la bienvenida, fui yo”, exclamó la cubana.

María Conchita Alonso negó tener un romance con Francisco Cantú, quien también fue relacionado con Dulce Instagram

Finalmente, negó rotundamente tener algo sentimental con él, recordando que con la intérprete de “Tu muñeca” también surgieron estas teorías, mismas que dijo, son más que falsas. “No hay relación, aquí no hay nada que formalizar, somos amigos. Se comentó lo mismo con Dulce y no era así. No hay nada, no tengo nada que esconder, yo nunca he escondido quién es mi novio, ni quién es mi amante. Él está en su onda y yo en la mía, pero no tengo por qué dejar mi amistad, ni con él, ni con nadie”, concluyó María Conchita Alonso, evidenciando que no está dispuesta a alejarse de Francisco Cantú solo por lo que se ha inventado sobre ellos.

¿Francisco Cantú y Dulce tenían un romance?

En los audios que Ofelia Cano filtró en días pasados, se escucha a Romina Mircoli quejarse de la cercanía que había entre Dulce y Francisco Cantú, un cantante mexicano que fungió como telonero en algunas presentaciones de las “GranDiosas”. Desde ese momento, surgieron las primeras sospechas de un presunto romance que la artista mantenía en privado, pero que tampoco era un secreto, tanto así que por eso su hija estaba tan molesta.

No así, el intérprete de música ranchera ha asegurado que solo los unía una amistad sincera, rechazando absolutamente las versiones de la heredera de Dulce, a quien incluso le advirtió que podría proceder en su contra por haber insinuando que era portador de VIH. Por otra parte, además de condenar esta irrupción a su intimidad, Romina Mircoli no ha dado nuevas declaraciones que involucren a Francisco Cantú, ni al nuevo idilio que se adjudicó con María Conchita Alonso.