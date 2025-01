Gustavo Adolfo Infante reveló quién fue la persona que traicionó a Dulce y puso a Romina Mircoli en su contra

La polémica en torno a la muerte de Dulce sigue dando de qué hablar, en especial ahora que salieron a la luz una serie de grabaciones que expusieron la aparente mala relación que llevaba con Romina Mircoli, su única hija. Dicho material habría sido difundido por Ofelia Cano, que pese a que trató de negar los hechos, fue evidenciada por Gustavo Adolfo Infante como la persona que “traicionó" la confianza que depositaron en ella por ser cercana a la familia.

¿Quién filtró las penosas grabaciones de Romina Mircoli agrediendo a Dulce? Revelan el nombre de la culpable

Durante una de sus apariciones en “Sale el sol”, Gustavo Adolfo Infante sentenció que los audios donde presuntamente se escuchaba a Romina Mircoli insultando a Dulce, llegaron a sus manos gracias a que Ofelia Cano los divulgó a distintos números. “Ella (Ofelia Cano), se los mandó a un señor que se llama Jorge Flores, que es un vidente. Y él los estuvo mandando a diferentes medios”, explicó el comunicador, manteniéndose firme en que sí fue la actriz quien se encargó de difundir esta información tan delicada, en la que entre otros aspectos, habrían discutido por un supuesto romance con Francisco Cantú.

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Ofelia Cano divulgó los audios privados de Romina Mircoli, la hija de Dulce Instagram

Finalmente, añadió que no es la primera vez que la personalidad de internet orquesta alguna acción perjudicial para la reputación de Dulce, pues en el pasado también habría sido el responsable de aumentarle intensidad al pleito que tuvo con Lucía Méndez. No obstante, de esta situación no dio mayores detalles.

¿Qué dijo Ofelia Cano sobre los audios que filtró de Romina Mircoli y Dulce?

Hasta el momento, Jorge Flores no se ha pronunciado al respecto. En contraste, Ofelia Cano se disculpó públicamente con Romina Mircoli por todo lo que esta situación le provocó, aunque no confirmó ni desmintió que inicialmente haya compartido estas grabaciones con el vidente, ni aclaró con qué intención compartió las confesiones que le había hecho Romina Mircoli.