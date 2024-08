Marco Antonio Solís se viralizó en redes por una peculiar respuesta a sus fanáticos: ¿qué dijo?

Durante los casi 50 años de trayectoria activa que lo respaldan en la industria musical, Marco Antonio Solís ha creado incontables éxitos a través de sus letras y canciones, muchas de ellas convirtiéndose incluso en himnos. Una de ellas es, sin duda, “A dónde vamos a parar”, tema que a partir de su lanzamiento en 2010 rompió récords de reproducción y sigue siendo una de las preferidas de sus fanáticos.

Precisamente este sencillo dio paso a que se diera una singular interacción del cantante con sus seguidores en redes sociales, quienes acudieron a él para hacerle una pregunta que solo él podía responder y un misterio del que quiso formar parte para contribuir a resolverlo.

Le preguntaron a Marco Antonio Solís '¿A dónde vamos a parar?’ y esta fue su divertida respuesta

Mediante un post en X (antes Twitter), “El Buki” se volvió objeto de varios cuestionamientos que se relacionaron de cierta manera con su exitoso ‘single’ “A dónde vamos a parar”, una canción que estrenó hace 14 años y se volvió referente de la telenovela “Teresa”, pues era su tema principal. Esto luego de que un usuario abriera una discusión explicando por qué le parecía tan importante conseguir el número del artista, sin imaginar que él mismo le respondería horas más tarde.

“Necesito conseguir el número de Marco Antonio Solís, para que me diga si ya supo a dónde vamos a parar”, dice el post, que inesperadamente se volvió viral hasta que llegó al feed del exintegrante de “Los Bukis”.

Por su parte, Marco Antonio hizo lo propio y se dispuso a darle a sus fanáticos la tan anhelada respuesta de esta incógnita que también ha sido inspiración de varios memes. “Hoy, específicamente, no tengo manera de saber cómo contestar esta pregunta. Como están las cosas, no sé a dónde vamos a parar. Pero me gustaría creer que hacia un lugar mejor, donde la empatía, la solidaridad, la unión y el amor, sean los valores que nos guíen”, explicó el artista.

Marco Antonio Solís por fin respondió: ¿a dónde vamos a parar? Getty

Internautas aplaudieron la reacción de “El Buki”

Esta frase le valió miles de reacciones y se volvió viral con el paso de las horas, especialmente porque muchos de los usuarios de esta plataforma le reconocieron que, aunque se trató de una interacción insólita, sirvió para que demostrara que posee un don de la palabra inigualable, que indudablemente le sirvió para que se posicionara como un ícono de la música hispanohablante.