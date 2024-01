Marco Antonio Solís impactó a sus fans con estas curiosas recomendaciones para el 2024

Para no salir lastimados este 2024 les recomiendo lo siguiente:

1-. Un colega, no es un amigo.

2-. Los ex's pertenecen al pasado.

3-. No insistas con quien no se esfuerza por verte, aplica para parejas, amigos y familia.

4-. Prioriza tu amor propio.

5-. Elimina de tu vida a los…