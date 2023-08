Cristy Solís, esposa del Buki, reacciona a las acusaciones de robo que lanzó Beatriz Adriana contra ellos

Beatriz Adriana Flores de Saracho, mejor conocida en el medio artístico como Beatriz Adriana, de 65 años, lanzó fuertes acusaciones en contra de su exesposo, Marco Antonio Solís ‘El Buki’, de 63 años.

Beatriz Adriana, quien pronto lanzará un libro autobiográfico, utilizó sus redes para señalar al ‘Buki’, padre de su hija Beatriz Solís, de haberle robado su patrimonio.

“Yo trabajé toda mi vida y gracias a Dios tenía mucha fama y mi capital económico era muy grande y yo ya producía mis películas con unos empresarios y amigos como mis socios y mi compadre y socio Paco Camarena me pidió que lo metiera en la película La Coyota y yo no sabía quién era Marco Antonio Solis y mucho menos quienes eran Los Bukis y acepté contratarlo y Marco no tenía ni carro y le creí que era un hombre de Dios y sin conocerlo me pidió que me casara con él y yo le creí que era un hombre de Dios y me casé y cuando lo apoyé en todo para abrirle puertas y me di cuenta que era mala persona y le dije que Dios lo iba a castigar al ver como actuaba y lo más chistoso es que mis propiedades que yo ya tenia a nombre de mi compañía entre ellas está el estudio de grabación y 3 casas más en un campo de golf y de 800 metros cada una ya hace mucho están a nombre de él y su esposa, pero sin mi firma y todo lo que habíamos comprado juntos en el matrimonio también están a nombre de ellos dos”, denunció la cantante de música ranchera.

“Mi patrimonio de toda una vida de trabajo me la robaron y no tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija cuando creciera me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel y por cada propiedad eran 5 años de prisión, yo no tuve corazón para meterlos presos, pero ellos si tuvieron el corazón para robarnos. Ese es Marco Antonio Solís y su esposa, y yo sé que están enojados porque ahora digo la verdad”, agregó la también actriz de 65 años.

Hace unos momentos, Cristian Salas, mejor conocida como Cristy Solís, esposa de ‘El Buki’ desde 1993, reaccionó ante los fuertes señalamientos de la exesposa de su marido, publicando una historia y enviándole a la también actriz una indirecta con el siguiente mensaje:

“Yo prefiero mil veces a un culpable arrepentido que a una víctima, porque las víctimas no buscan amor, no buscan justicia, buscan retribución”,

Cabe recordar que Marco Antonio Solís ‘El Buki’ fue demandado en 2005 por Beatriz Adriana en una corte de California, solicitando la disolución de su matrimonio por no cumplir con la manutención de su hija. Pero, en 2007, varios medios revelaron que un juez de la Corte Superior de dicho estado rechazó esta acción legal porque la actriz ya se había divorciado del cantante en 1987 en México y que esta disolución era válida en EU.

También se dijo por años que ‘El Buki’ le fue infiel a Beatriz Adriana con la cantante Marisela.