Marcela Mistral es comparada con Mhoni Vidente por su nuevo look

Critican a la influencer por su cambio de look.

Luego de explotar y advertir que tomará acciones legales contra quienes filtraron y modificaron unas fotos suyas para dañar su imagen y reputación, la cantante regiomontana vuelve a estar en el ojo del huracán.

En esta ocasión, Marcela Mistral, de 34 años, no se salvó de las críticas debido al nuevo look que decidió hacerse, pues internautas consideraron que no le favorecía.

“Ese color te hace ver más grande, y ese fleco es de la primaria, eres guapa , pero este look nada que ver"; “Pensé que era Mhoni Vidente, no like”; “Te ves mas grande y el fleco no te queda”; “Parece como si trajeras peluca"; “Ese estilista te odia y te aumentó más de 10 años”.

