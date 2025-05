Manelyk González encaró a Lupillo Rivera EN VIVO y lo llamó cobarde: ‘No soportas perder’

A pesar de que Mane se perfilaba como una de las favoritas a llevarse el premio final de 200 mil dólares, esto no pasó y la influencer salió del reality show de Telemundo con muchas cuentas pendientes por saldar, y sí: ¡comenzó con Lupillo Rivera, a quien encaró en pleno set de televisión y lo llamó mentiroso!

Para Manelyk González, Lupillo Rivera mintió sobre su salud para poderse salir de “La Casa de los Famosos All-Stars” antes de tiempo ya que su ego es tan grande que no pudo soportar el abandono del público; además de ello, lo acusó de armar una “guerra sucia” en contra de su equipo que acabó por afectarla.

¿Cómo fue el “encontronazo” de Manelyk y Lupillo Rivera en vivo?

La Gala de Telemundo transmitida este 13 de mayo contó con un panel de opinión que de inmediato llamó la atención ya que además de los comentaristas habituales asistieron algunos exconcursantes de “La Casa de los Famosos All-Stars” como Manelyk González y... Lupillo Rivera.

La modelo y conductora no se aguantó las ganas de soltarle algunos dardos cargados de reproche a su compañero y, aprovechando que lo tenía sentado justo a su lado, le reclamó sus supuestas traiciones al interior del juego al tiempo que le dijo “cobarde” y “mentiroso” en su cara.

Mane: "Lupillo no soportaba perder entonces se tuvo que inventar algo para venir a hacer todo desde aquí afuera. Hay personas que tienen ovarios, hay personas que tienen carácter y hay personas que NO SOPORTAN PERDER "

“Eres tan cobarde estás aquí afuera moviendo todo, pero yo voy a hacer lo mismo con los míos (…) a estas alturas del partido los que deciden son los fans, pero sí, hay personas que mueven esos fans y sabemos que Lupillo Rivera tiene muchos fans y que no soportaba perder y se tuvo que inventar algo para venir a hacer todo desde aquí afuera”, dijo Mane.

Lupillo Rivera, visiblemente incómodo, no respondió nada y sólo atinó a sonreír ante el ataque de Mane mientras los otros asistentes a la Gala miraban a la influencer con la boca abierta... ¡desde luego, el video del electrizante momento fue captado por los internautas y se convirtió en todo un bombazo viral!

Las reacciones sobre todo en la plataforma X no se hicieron esperar y más de una persona aplaudió la actitud de Manelyk por expresar lo que piensa de Lupillo justo en su cara, aunque otros opinaron que la conductora de televisión sólo está “ardida” por no haber obtenido el favor del público... ¿será? Estos fueron algunos de los comentarios más explosivos:

Lupillo es un ser humano repugnante y un cobarde que huyó del juego como una rata. No tiene ninguna cualidad que lo redima. #LCDLFAlIStars





“Pobre, parece que todavía no se da cuenta que la sacó Rosa!”

“Lupillo no le va a contestar a la mosca muerta obvio”

“Hubiera mostrado ese carácter adentro de la casa y no afuera”

“La fieraaaaaa amooooo”

“Temo que ya no van a invitar a Mane a las galas y sabemos por quién”

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre su salida de “La Casa de los Famosos All-Stars”?

En medio de todos los rumores y especulaciones que surgieron a partir del pasado 30 de abril del 2025, cuando Lupillo Rivera salió voluntariamente de “La Casa de los Famosos All-Stars” en medio de las lágrimas por un supuesto problema de salud, el “Toro del Corrido” se hizo presente en sus redes sociales para aclarar las cosas.

Lupillo Rivera envió un mensaje a sus fans tras abandonar “La Casa de los Famosos All-Stars”.

A través de un video publicado en su Instagram, Lupillo se disculpó con sus seguidores y desmintió que su salida se debiera a que se sintió “derrotado”; de hecho, remarcó que todo se debió a un severo revés de salud que debió controlar antes de que fuera tarde.

“A toda la gente que me apoyó en esta gran aventura, les pido una disculpa (...) Tengo que cuidar mi salud antes que nada. Nunca me les quise rajar, aguanté hasta donde pude, pero sí, ya, a estas alturas ya me estaba afectando”, dijo Lupillo el pasado 02 de mayo.