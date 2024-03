Chantal Andere confirma que Fernando Colunga es papá: Esto fue lo que dijo

Fernando Colunga ha blindado su intimidad toda su vida. Se mantiene alejado de las redes sociales y del foco público, evadiendo a la prensa para no que no le pregunten de más sobre temas que él no quiere tocar.

Recientemente se dio a conocer que el protagonista de la telenovela El Maleficio cumplió una de sus metas pendientes en el ámbito personal que era convertirse en papá y lo habría hecho de la mano de la también actriz Blanca Soto.

Aunque ni él ni ella han afirmado de desmentido el rumor, todo indica a que el eterno galán de María la del barrio, finalmente este 2024, fue sorprendido por La Cigüeña.

Ante los rumores, una compañera del medio artístico de Fernando, confirmó la noticia de la paternidad, algo que podría haber desencadenado malestar en el actor.

A principios de marzo, Chantal Andere acudió a un evento, donde fue abordada por la prensa, quienes le preguntaron sobre su opinión respecto a que Fernando finalmente se haya convertido en papá, a lo que ella respondió: “Qué padre”.

“A mí nunca me comentó nada (sobre el embarazo). Yo le mandé un mensaje”, comentó a los periodistas, la hija de Jaqueline Andere.

La actriz comentó que no ha comprando aún un regalo para el bebé. “Primero que me conteste el mensaje y ya busco el mameluco”, dijo.