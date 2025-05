Majo Aguilar reveló que fue diagnosticada con una grave enfermedad que la obligó a cancelar sus presentaciones

Durante las últimas horas, Majo Aguilar causó gran preocupación entre sus admiradores al anunciar que se encuentra delicada de salud. Esto como consecuencia de que dio positivo a una alarmante enfermedad, padecimiento que la hizo tomar la decisión de cancelar las presentaciones que tenía programadas para los próximos días, pues es de suma importancia que la intérprete, que recientemente fue ovacionada por su interpretación del Himno Nacional, guarde reposo para que logre mejorar.

¿De qué está enferma Majo Aguilar? El inesperado padecimiento que afectó su salud

A pesar de que tenía varias citas en su agenda artística, Majo Aguilar tuvo que cancelar tras ser diagnosticada con influenza, un padecimiento que la habría tomado por sorpresa. A través de una nota de voz que le hizo llegar a la producción del matutino, la llamada “Ranchera Galáctica” lamentó la premura con la que les avisó y aseguró que, de no haber sido por esta enfermedad, habría cumplido gustosa con el compromiso.

“Mi gente linda de Sale el Sol, estoy muy molesta, pero esto no se puede prevenir. Salí positiva a la prueba de influenza. Ya saben que me gusta mucho estar en su programa, pero no es ético ir así. Tengo que descansar y sentirme bien, les mando un abrazo. Espero que podamos reprogramar, sería la más feliz. De nuevo una disculpa, nadie quiere enfermarse”, externó la prometida del cantante mexicano Gil Cerezo.

Majo Aguilar reveló que no pudo asistir a una importante presentación por una enfermedad Instagram

En redes sociales, las palabras de apoyo no se hicieron esperar y sus admiradores le enviaron deseos de pronta recuperación. En tanto, la sobrina de Pepe Aguilar no ha dado mayores actualizaciones sobre su estado de salud actual, por lo que se espera que en los próximos días informe cómo ha reaccionado su cuerpo al tratamiento que le dicten los especialistas.

El extraño mensaje que recibió Majo Aguilar en una lectura sobre su futuro

Apenas unas horas antes de que recibiera el diagnóstico positivo a influenza, la intérprete de temas como “Cuéntame” tuvo una lectura de caracoles con predicciones sobre su destino. Fue durante esta dinámica en el programa “Hoy”, que Majo Aguilar recibió una serie de señales, incluyendo un mensaje asegurándole que tiene protecciones poderosas que la mantendrán alejada de cualquier atentado por dedicarse al regional mexicano.