Majo Aguilar estalló y aclaró su polémica declaración sobre Ángela Aguilar: ‘Un tema muy sensible’

En una charla dada a conocer recientemente por el programa “Venga la Alegría”, Majo dio a entender que “no tenía nada que opinar” respecto a un posible dueto con Ángela Aguilar. Debido al furor que estas declaraciones despertaron, la joven rompió el silencio y denunció que sus palabras fueron sacadas de contexto.

¿Qué dijo Majo Aguilar en sus redes sobre Ángela Aguilar?

A través de un video que subió este fin de semana en su cuenta de TikTok, plataforma en la que tiene casi 3 millones de seguidores, Majo Aguilar señaló que la producción de “Venga la Alegría” puso esa respuesta de forma equivocada ya que no correspondía a una pregunta sobre Ángela Aguilar, sino a otro tema más delicado del que no quiso pronunciarse.

“Yo no dije eso, esa respuesta que pusieron es de otra pregunta que me hicieron. Ustedes saben, queridos medios -porque lo saben-, que me pueden hacer la pregunta que quieran, lo único que les pido es que de lo que me pregunten, en la nota pongan mi respuesta a esa pregunta”, señaló Majo.

A decir de Majo Aguilar, ella sí dijo “yo no tengo nada que opinar” pero no cuando le preguntaron sobre su prima Ángela, sino por un chisme que involucraba a Christian Nodal y en el que ella no quiso involucrarse porque hay una menor de por medio en el asunto.

“Dije ‘no tengo nada que opinar’ porque la pregunta fue que supuestamente un familiar mío iba a poner una demanda para que su marido no se acercara a una bebita y lo tengo que decir así porque es un tema muy sensible”, explicó la cantante.

¿Hay una rivalidad entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar?

A pesar de que se frecuentan muy poco, tanto Ángela Aguilar como Majo Aguilar han dejado en claro que su relación es muy cordial y, si casi no conviven, es porque cada quien está enfocada en sus propios proyectos; sin embargo, eso no quiere decir que haya una competencia entre ellas por la popularidad.

Cada lanzamiento de estas jóvenes cantantes es muy exitoso y, hasta ahora, no hay señales de que haya una “guerra sucia” para que intenten opacarse entre ellas, por lo que su supuesto distanciamiento sólo es un rumor que se niega a calmarse a pesar de los desesperados intentos de las Aguilar por demostrar que no hay rencores al interior de la dinastía.