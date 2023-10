Maite Perroni habla del ‘desprecio’ que le hizo Bad Bunny en los Billboard 2023

Maite Perroni reacciona a la “grosería” que le hizo Bad Bunny en público.

A principios de octubre, Bad Bunny “le hizo el feo” a Maite Perroni al negarle un beso en la mejilla durante los Billboard 2023.

Tal indiferencia del puertorriqueño causó el enfado de los fans de RBD por haber ignorado a la cantante cuando le estaba entregando un premio junto a Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Maite Perroni habló ante las cámaras sobre el incómodo momento que vivió con el reguetonero.

“Yo no lo sentí así, la verdad es que cuando al día siguiente empecé a ver todo y dije: ‘No realmente no lo viví de esa manera”... Pasó en segundos, no me quedé con esa sensación, no lo sentí así (un desaire) cuando vi el video claro cuando le hacen cámara lenta, close up, se hace terrible todo, pero no, para nada, yo no lo percibí de esa manera, además es un artista que admiramos mucho, y también ha sido parte de esta generación rebelde, no hay que hacer algo grande, de pronto se maximizan las cosas”.