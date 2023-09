¿Bad Bunny y RBD en una canción? Christian Chávez responde tras un video del “Conejo Malo” cantando ‘Sálvame’

Christian Chávez deja a todos helados tras hablar de una posible colaboración con Bad Bunny

Bad Bunny causó un gran revuelo en TikTok tras publicar un video cantando ‘Sálvame’, una de las canciones más famosas de RBD, agrupación que se encuentra de gira tras 15 años de ausencia.

El video enloqueció a todo los seguidores del “Conejo Malo” y de la banda mexicana, por lo que de inmediato se hizo viral y llegó hasta los integrantes del grupo, quienes empezaron a sentir la presión de sus fans para grabar una canción juntos.

En una reciente entrevista para el programa ‘Primer Impacto’, la banda de RBD fue cuestionada sobre sí le gustaría colaborar con Bad Bunny y fue Christian Chávez quien respondió de manera contundente.

¿Qué dijo Christian Chávez sobre la posible colaboración de RBD con Bad Bunny?

“La verdad no”, fueron las palabras de Christian en tono serio, pero de inmediato cambió su semblante dejando claro que se trataba de una broma, pues “obviamente sí. Imagínate a quién no le gustaría”, agregó.

“¿A quién no le gustaría trabajar con Bad Bunny? Es uno de los íconos latinos más importantes del mundo y para nosotros sería un honor”, hizo hincapié el también actor.

Tras su primera respuesta, Chávez dividió muchas opiniones entre los fanáticos de RBD y Bad Bunny en las redes sociales, pues unos aseguraban que el cantante lo dijo en serio, ya que la banda no necesita trabajar con el boricua para tocar el éxito.

“Claro que lo dijo en serio, y la cara de Cristopher de: ‘En efecto no queremos’”, “Le creí más cuando dijo que no, que cuando dijo ‘obviamente si’”, “Yo creo que no necesitan, ellos solos están brillando muy bien además cantan en vivo sin playback”, son algunos de los comentarios que se leen en Internet.