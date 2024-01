Luz Elena González y Mauricio Barcelata vuelven a posar muy pegaditos y todavía se ríen

Las redes se prenden otra vez con nueva foto de los presentadores en pose comprometedora.

Luz Elena González y Mauricio Barcelata iniciaron el 2024 en el ojo del huracán, debido a que se tomaron una foto ‘muy juntitos’ que desató escándalo en redes, pues a los internautas no les agradó mucho la pose de Barcelata detrás de Luz Elena, siendo que ambos están casados y tienen hijos.

"¿Y por qué se abrazan de esa forma, como si hubiera algo entre ellos, o si lo hay?”; “De mal gusto para la pareja de ambos creo yo”; “Entré a ver los comentarios porque la primera impresión que tuve y me pregunté ¿A poco andan?"; “Yo no me abrazo así con mis amigos”, fueron los comentarios que les hicieron.

Ahora, los presentadores de ‘VLA’ volvieron a posar ‘muy pegaditos’, por lo que todo parece indicar que no les importaron las críticas que les hicieron los internautas, los cuales volvieron a lanzarse contra ellos con comentarios como: "¿Por qué se abrazan tanto, los dos son casados, no?”; “Se abrazan raro"; “¿Insisten? Hacen fotos como si fuese póster de publicidad de ‘pareja de telenovela’... Con los amigos y mucho menos compañeros de trabajo uno no se toma fotos así... A menos que sean pareja en telenovela, pero ‘VLA’ no es telenovela"; “O sea, está bien que se llevan bien todos, pero coincido sobre el respeto a las parejas, ¿por qué ese tipo de fotos donde parecen pareja o portada de novela? Mis respetos para los que no piensan así"; “No sé, pero cómo que esas fotos tan abrazados no están bien”.

