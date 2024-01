Luz Elena González y Mauricio Barcelata desatan polémica por escandalosa pose

Las redes se alborotan por polémica foto de los conductores.

Vaya inicio de 2024 que ha tenido ‘Venga la Alegría’, pues luego de enterarnos que el conductor Rafael Balderrama le dijo adiós al programa ‘VLA Fin de semana’ y a las filas de TV Azteca por problemas de salud, ahora una imagen de Luz Elena González y Mauricio Barcelata ha encendido las redes.

Resulta que los conductores de ‘VLA’ se tomaron una foto ‘muy pegaditos’, pero la pose de Barcelata detrás de Luz Elena no fue del agrado de los internautas que de inmediato criticaron a los conductores con duros comentarios, pues cabe recordar que cada uno de los presentadores está casado con sus respectivas parejas, María José Suárez y Bernardo Martínez.

"¿Y por qué se abrazan de esa forma, como si hubiera algo entre ellos, o si lo hay?”; “De mal gusto para la pareja de ambos creo yo”; “Entré a ver los comentarios porque la primera impresión que tuve y me pregunté ¿A poco andan?"; “Yo no me abrazo así con mis amigos”.

