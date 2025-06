¡Luto mundial! Murió un reconocido cantante: “Yo era su Cenicienta”, la desgarradora despedida de su esposa

El mundo de la música y el espectáculo despide a una de sus figuras más queridas. Bobby Sherman, ídolo adolescente de los años 60 y 70, murió a los 81 años, y deja tras de sí una trayectoria que marcó a toda una generación, además de un legado de amor, servicio y humanidad. Su esposa, Brigitte Poublon, compartió un emotivo mensaje en redes sociales que ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo, pues con palabras llenas de amor y vulnerabilidad, expresó la inmensidad de su pérdida.

¿Cómo fue la despedida de la esposa de Bobby Sherman?

Brigitte Poublon, esposa de Bobby Sherman durante 29 años, dio a conocer la noticia del fallecimiento del cantante a través de un comunicado en la cuenta del actor y cantante John Stamos, quien es amigo cercano de la familia. En sus palabras, se percibe la profunda tristeza de la pérdida y el profundo amor que los unía.

“Con el corazón más pesado comparto la muerte de mi amado esposo, Bobby Sherman. Bobby dejó este mundo sosteniendo mi mano, así como sostuvo nuestra vida con amor, coraje y gracia inquebrantable durante los 29 hermosos años de matrimonio. Yo era su Cenicienta y él era mi príncipe azul”, expresó.

Brigitte también recordó que incluso en sus últimos días, Bobby se mantuvo fuerte y conservó su característico sentido del humor. Mientras descansaba, su esposa le leía cartas de fans de todo el mundo, mensajes que, según relató, iluminaron su rostro y le recordaron cuán admirado y querido era.

“Nunca dejó de hacer bromas. Bobby podía iluminar una habitación con una mirada, una broma o uno de sus clásicos chistes”, relató emocionada.

¿De qué murió Bobby Sherman? Causa de muerte

Aunque la familia mantuvo la enfermedad en privado durante un tiempo, se sabe que Bobby Sherman fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 a principios de este año. A pesar de su lucha y fortaleza, la enfermedad avanzó rápidamente.

El cantante y actor falleció el pasado martes, rodeado de su familia y mientras sostenía la mano de su esposa, quien lo acompañó en todo momento.

¿Quién fue Bobby Sherman y por qué fue tan famoso?

Bobby Sherman fue uno de los ídolos juveniles más populares de los años 60 y 70, quien conquistó a millones con su música y carisma. Su inconfundible melena, sus ojos azules y su sonrisa lo convirtieron en un fenómeno mediático que llenó portadas de revistas como “Tiger Beat” y “Sixteen”, y cuyo rostro adornó loncheras, pósteres y hasta cajas de cereales.

Sherman logró posicionar varios éxitos en el Top 10 de Billboard, entre los que destacan “Little Woman”, “Julie, Do Ya Love Me”, “Easy Come, Easy Go” y “La La La (If I Had You)”. Además, protagonizó series de televisión como “Here Come the Brides” y “Getting Together”, para convertirse en uno de los primeros artistas en estelarizar tres series antes de cumplir 30 años.

Más allá de la fama, Bobby Sherman destacó por su decisión de alejarse de los reflectores para dedicarse a salvar vidas. En 1988, se certificó como técnico en emergencias médicas (EMT) y como instructor del Departamento de Policía de Los Ángeles, donde enseñaba primeros auxilios y RCP a los nuevos reclutas.

“Él salvó vidas. Cambió conciertos agotados y portadas de revistas por la parte trasera de una ambulancia”, recordó su esposa.

Bobby Sherman, the 1970s teen idol, has passed away.



RIP 🙏🏼 pic.twitter.com/L1Qhdyp6Zo — 🌸 Digi Gal (@DigitalGal_X) June 24, 2025

¿Cómo fue su vida después de la fama?

A pesar de haber conquistado escenarios y pantallas, Bobby Sherman optó por una vida alejada del espectáculo para dedicarse al servicio de los demás. Su fascinación por la medicina y su vocación por ayudar lo llevaron a ser parte de los equipos de emergencia en Los Ángeles y San Bernardino.

Sherman ayudó a salvar vidas, asistió en partos improvisados y fue galardonado por su labor humanitaria , pues recibió distinciones como el Premio al Servicio Excepcional del FBI y el reconocimiento como Oficial de Reserva del Año del Departamento de Policía de Los Ángeles en 1999.

Además, junto a su esposa Brigitte, fundó la Brigitte & Bobby Sherman Children’s Foundation en Ghana, que brinda programas de educación, salud y bienestar a niños en situación vulnerable.

¿Qué legado deja Bobby Sherman?

Bobby Sherman dejó profunda huella como cantante y actor, pero más aún como un hombre íntegro, comprometido y generoso. Su esposa, Brigitte Poublon, lo describió como “valiente, tierno y lleno de luz”, palabras que resumen la admiración que despertó tanto en su vida pública como privada.

Le sobreviven sus dos hijos, Christopher y Tyler, así como seis nietos y su esposa, quien lo despidió con un mensaje cargado de amor y gratitud: “Vivió con integridad, dio sin dudarlo y amó con todo su corazón. Aunque nuestra familia siente su pérdida profundamente, también sentimos el calor de su legado: su voz, su risa, su música, su misión”.