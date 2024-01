Lupillo Rivera se sinceró sobre los problemas que tiene con su familia, ¡hasta lo amenazaron al entrar a LCDLF!

Lupillo Rivera sorprendió a los seguidores de La casa de los famosos 4 luego de que revelara que su familia lo amenazó antes de entrar al reality, ¡conoce sus fuertes declaraciones!

Los constantes roces entre la dinastía Rivera parecen no tener fin y, aunque la familia trata de mantenerlos al margen, Lupillo no “se anduvo con chiquitas” y detalló algunos de los incómodos problemas que ha tenido con sus hermanos.

De acuerdo con el cantante, sus hermanos temen que durante su estancia en La casa de los famosos 4 revele algunos detalles íntimos de la familia, por lo que no dudaron en amenazarlo con “sacarle sus trapitos al sol” si esto llega a pasar.

Como ves, el chisme en La casa de los famosos 4 está a todo lo que da, sobre todo con figuras tan controvertidas como Lupillo Rivera ... ¡entérate de todo!

LUPILLO RIVERA ASEGURÓ QUE SU FAMILIA LO AMENAZÓ POR ESTA IMPACTANTE RAZÓN

Mientras Lupillo y Maripily platicaban en el baño, el cantante abrió su corazón y le contó a su compañera los problemas que tiene con sus hermanos:

“Si yo trato de avanzar dos pasos ellos me retrasan cuatro o cinco”

“Yo antes de entrar me amenazaron, a mí me amenazaron. Dos de ellos... ‘sabes qué, vamos a decir esto y vamos a levantar esto y vamos a hacer esto’ ”, reveló el intérprete, quien también dio a conocer que los escándalos que preparan contra él tendrían que ver con su vida sentimental y sus polémicos divorcios.

“Los divorcios míos fueron muy anunciados y ellos guardaron todo eso que pasó hace veintitantos años para usarlo en contra de mi ahorita”, aseguró Lupillo , quien detalló que lo único que sus hermanos quieren es dañarlo.

Lupillo fue amenazado antes de entrar a la casa 😱#LCDLF4 pic.twitter.com/W6NP9OXwDT — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) January 26, 2024

“Para hacerme daño en mi carrera, no para sacar dinero, nomas pa’ hacer daño. Si yo trato de avanzar dos pasos ellos me retrasan cuatro o cinco”, contó Lupillo Rivera, quien se mostró resentido por la actitud de sus hermanos, así como por la falta de acción de su padre, quien no ha hecho nada por controlar este pleito.

“Yo añoro que mi padre haga, que diga ‘sabes qué, yo soy el papá, soy la cabeza y no vas a hablar así de tu carnal, no vas a decir esto’ (...) Como papá tú sabes, éste tiene carrera y trabaja de esto y éste está arruinando esto”, concluyó, bastante molesto, el cantante.