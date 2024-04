¿Lupillo Rivera fue un traidor en LCDLF 4? La hija del cantante cerró la boca de los haters con este post

Lupillo Rivera fue víctima de la ira de miles de personas luego de que, en un sorpresivo arranque, dejara abajo a sus compañeros del equipo Tierra y se cambiara al cuarto Agua, ¿qué dijo la hija del cantante sobre esta decisión?

Como recordarás, Lupillo Rivera se sintió herido por la cena que Romeh le preparó a Ariadna Gutiérrez este fin de semana, por lo que el “Toro del corrido” hizo un controvertido anuncio que significó una auténtica bomba para La casa de los famosos 4 : ahora apoyaría al equipo Agua.

¿Fue un berrinche de macho herido? En redes sociales, la conducta de Lupillo Rivera fue víctima de acaloradas críticas y no fueron pocas las personas que expresaron que ya no apoyarían al cantante, a quien tacharon de ridículo e inmaduro; debido a esto Abigail, la hija del famoso, no dudó en defenderlo a través de su Instagram.

LUPILLO RIVERA RECIBE EL APOYO DE SU HIJA ANTE LA CONTROVERSIA

En medio de esta lluvia de ataques, Abigail publicó un contundente mensaje en Instagram para callar las bocas de los haters, aunque pareció que sus palabras sólo generaron el efecto contrario entre sus seguidores, quienes arreciaron sus comentarios en contra de Lupillo.

Luego de que terminara la Gala de Eliminación de este lunes en La casa de los famosos 4, la cual finalizó con la salida de Serrath , Abigail Rivera posteó lo siguiente en sus redes acompañado de un video del cantante: “Mi papá ha demostrado lo imperfecto y perfecto que es la persona. Algo que muchas personas no pueden hacer… Dios está con nosotros”.

Como era de esperarse, la publicación de Abigail sólo sirvió para encender los ánimos de los haters todavía más: “La verdad tu papá ya esta muyyy grandecito para actuar de esa forma”, “Show o no está quedando muy poco hombre” y “Lupillo decepcionó, ya está muy grande para esos berrinches!” fueron algunas de las reacciones.