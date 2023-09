Sergio Mayer usa una popular frase de Luis Miguel en un divertido TikTok y lo tunden en redes: ‘Te pasaste’

Tal vez no lo sepas, pero Luis Miguel

En efecto, el romance entre Luis Miguel e Issabela Camil fue uno de los más recordados de su época, aunque al final la pareja decidió tomar caminos separados: Luis Miguel, al final, tuvo tres hijos, un complicado matrimonio con Aracely Arámbula y, en la actualidad, una relación con la diseñadora Paloma Cuevas. Issabela, mientras tanto, se casó con Sergio Mayer y tuvo dos hijas con el actor.

Sin embargo, el vínculo entre Sergio Mayer y Luis Miguel fue recordado una vez más en redes sociales, esto luego de que Mayer subiera un divertido video de TikTok en donde presuntamente se estaba “burlando” de Luis Miguel, aunque el actor negó esto.

Conoce la divertida historia del video que se viralizó en cuestión de horas, acumulando miles de comentarios de fans que demuestran que jamás olvidan.

EL DIVERTIDO VIDEO DE SERGIO MAYER EN EL QUE “SE BURLA” DE LUIS MIGUEL

A través de su cuenta de TikTok, Sergio Mayer compartió un video que no dejó para nada contentos a los fans de Luis Miguel. En la grabación, se ve al actor destapando un suculento pollo rostizado al que le hace falta...

“Mi pierna, mi pierna. Dios mío, ¡mi pierna!”, se escucha en el audio mientras Sergio Mayer imita, con perfecta sincronización labial, el desesperado grito. En efecto, se trata de una de las frases más populares de Luis Miguel, quien la dijo como parte de sus líneas en la película “Ya nunca más”, en donde un joven se lamenta porque deben amputarle uno de sus miembros.

@sergiomayerb_ Como cuando wendyguevara nicolaporcella y barbiejuarez se servian antes que todos en lacasadelosfamosos No importaba si lo escondias teaminfierno ♬ sonido original - chero💫

La “graciosada” no le cayó bien a muchas personas, aunque otros se tomaron el videoclip con humor: "¿Qué dijeron de Luis Miguel? No se metan con Luis Miguel”, “Mayer usando el audio de Luis Miguel, ICONIC”, “Sergio, no se metan con Luis Miguel”, “usando el audio de su mejor amigo” y “te pasaste con el audio” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Sergio Mayer en TikTok.

SERGIO MAYER ACLARA: LA BURLA NO ERA PARA LUIS MIGUEL, SINO PARA EL “TEAM INFIERNO”

Sergio Mayer, a modo de aclaración, aseguró que el video fue para burlarse de una costumbre que tenían sus compañeros del “Team Infierno” en el popular reality “ La casa de los famosos México ":

“Cuando Wendy Guevara, Nicola Porcella y ‘Barbie’ Juárez se servían antes de todo en ‘La Casa de los Famosos’. No importaba si lo escondías”, se lee en el post de Sergio Mayer; sin embargo, a pesar de esto, para todos la conclusión fue muy contundente: “No te metas con Luis Miguel”.