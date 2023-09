¿Hubo drogas en ‘La casa de los famosos México’? Poncho de Nigris hace impactantes confesiones

“La casa de los famosos México” llegó a su fin el pasado 13 de agosto; sin embargo, un mes después de que terminó el popular reality show, varios detalles escabrosos continúan saliendo a la luz; en esta ocasión, Poncho de Nigris confirmó las sospechas: sí hubo drogas, y varios consumieron.

Poncho de Nigris fue uno de los miembros más populares de “La casa de los famosos México” y, de hecho, fue uno de los tres finalistas del reality show, que acabó ganando Wendy Guevara .

Los chismes, pleitos, polémicas, acusaciones de fraude y peleas entre habitantes se convirtieron en “el pan nuestro de cada día” para los famosos que debieron estar confinados; pronto, comenzó a rumorarse en redes sociales que varios habitantes habían usado drogas dentro de la casa. La afirmación no pudo confirmarse... al menos hasta ahora.

LA ESCANDALOSA CONFESIÓN DE PONCHO DE NIGRIS: SÍ HUBO DROGAS EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video de TikTok que muestra a Poncho de Nigris declarando un secreto a voces: sí hubo drogas en “La casa de los famosos México”, y fueron varios famosos los que las consumieron.

“La neta es que metí, metieron algunos, no creo que haya bronca porque es legal, era un poquito de CBD con THC”

“A ver si no me meto en p... me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: ‘si hay mucho p..., pa’ relajarme me voy ch... una gomita’. Le mando un saludo al Apio y a Sergio Mayer que eran los que nos comíamos las gomitas”, se escucha decir a Poncho de Nigris en el video.

El conductor de televisión e influencer no se conformó con eso, y agregó que había metido las gomitas con droga para poderse relajar y “soportar” la presión que había dentro de la casa: “Y ya lo dije y ya valió m... porque se va a hacer viral y me van a atacar... la neta es que metí, metieron algunos, no creo que haya bronca porque es legal, era un poquito de CBD con THC. Tantito para relajarnos”, aseguró.

PONCHO DE NIGRIS ACEPTA QUE “DIJO COSAS QUE NO DEBÍA”

Poncho de Nigris tuvo tiempo para sincerarse, y aceptó en algunas ocasiones dijo cosas que no debía en “ La casa de los famosos México ”, lo que lo hizo merecedor a varios regaños y citas en el confesionario... aunque, claro, también más fama y popularidad en redes.

“De repente ‘pasa al confesionario’ y tienes que entrar y platicar cosas inteligentes para que la gente vote por ti”

“De repente te paniqueas. Y de repente ‘pasa al confesionario’ y tienes que entrar y platicar cosas inteligentes para que la gente vote por ti”, aseguró Poncho, quien además aseguró que sólo lo hizo tres veces para no tener más problemas.