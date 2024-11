El último adiós a Ernestina Sodi: la verdadera razón de la pelea que la separó de Laura Zapata

Ernestina Sodi murió este 9 de noviembre en CDMX, ya sin oportunidad de arrepentimiento. Tras conocerse que su hermana, Laura Zapata, no asistirá a su velatorio, se revelaron las verdaderas razones del distanciamiento que se produjo hace más de 22 años entre las hermanas.

El 22 de septiembre de 2022 marcó un antes y un después en la vida de Ernestina Sodi y Laura Zapata, un evento que involucró y dividió a la familia, incluyendo a Thalía, personaje clave en el desenlace de la trágica historia que se vivió hace 22 años.

Las razones de la separación irreversible de Ernestina Sodi y Laura Zapata

Hace más de 22 años, una noche después de que Laura Zapata presentara una obra de teatro y saliera en el auto con su hermana Ernestina Sodi, una banda de criminales las secuestró para exigirle a Thalía y a su esposo, Tommy Mottola, la suma de 5 millones de dólares.

Tras 18 días de secuestro para Laura Zapata y 45 para Ernestina, la relación se fragmentó para siempre luego de que ambas hermanas chocaran en sus versiones. Según dio a conocer la periodista en su libro ‘Líbranos del mal’, publicado en 2005, Laura Zapata participó en el secuestro y abogó para que no la liberaran, lo cual provocó que ambas hermanas cortaran relaciones.

Laura Zapata no olvida las acciones de sus hermanas Instagram

Pero no fue lo único: la cereza del pastel llegó cuando Laura Zapata, actriz, decidió hacer una obra de teatro llamada ‘Cautivas’, en la que relató su experiencia vivida. En ese momento, Laura no pudo usar en sus personajes los nombres de Ernestina, Mottola ni Thalía.

“‘Vamos a dejar ir a su amiga, ahora la ponemos en marcha y se va’. Mi hermana les contesta: ‘¡No! Por favor, no la dejen ir, ella no es mi amiga, es mi hermana’”, reveló Ernestina Sodi sobre su versión del secuestro y la intervención de Laura Zapata en él.

La razón por la que Laura Zapata no va al funeral de Ernestina Sodi

La actriz reveló en una reciente entrevista que intentó acercarse a la familia durante los días en que su hermana estuvo en el hospital, pero fue en vano, pues no obtuvo respuesta.

Thalía y su hermana Ernestina Sodi Instagram Thalía

Ante la duda de si iría o no al funeral, Laura Zapata reveló a People en Español que no asistirá, ya que no quiere que se desvíe el tema importante, que es la muerte de Ernestina Sodi, y no si ella fue o no al funeral.