Lucero Mijares, feliz de que le quiten el yeso, tras fractura de tobillo que sufrió en El Mago

El pasado 11 de julio, Lucero Mijares se lastimó el tobillo 10 minutos antes del esperado estreno de la obra musical El Mago, bajo la producción de Juan Torres.

La hija de Lucero y Mijares demostró su profesionalismo al salir a escena con el tobillo enyesado y con ayuda de un patín de movió por el escenario. Al finalizar la puesta, la cantante apareció en muletas para recibir una ovación del público.

“Fue un tropiezo, iba en las escaleras, aquí en el teatro. La función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se fue de lado, escuché un crack y dije: ‘ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho, pero se tuvo que dar la función y con la adrenalina, me dolía mucho, pero tenía que intentar fingir que todo estaba bien”, indicó Lucero Mijares.

A casi un mes de la fractura que sufrió, Lucero Mijares recibió la noticia de que le retirarán el yeso este lunes, algo que deseaba para tener más movilidad sobre el escenario de El Mago (The Wiz).

“Ya voy a estar al 1000 %, estoy súper contenta... yo voy a ser Michael Jackson. Me voy a sentir liberada, porque obviamente no he podido apoyar en varias semanas, me urge, estoy muy contenta”.

“El show debe continuar, ya vimos que es literal el ‘rómpete una pierna’. Me enseña a que tenga mucho cuidado, los accidentes pasan, pero hay que intentar siempre bajar con mucho cuidado, no hacer cosas no tontas, pero que no son muy normales en este medio, lanzarte de resbaladillas sin me da igual, andar en bici sin rodilleras”, comentó la cantante para Televisa Espectáculos.