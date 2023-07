Lucero Mijares, una estrella que irrumpe en el firmamento: ¿qué la hace tan especial?

Se llama Lucero Mijares, quien estrena obra de teatro... El Mago.

Lucero Mijares es hoy por hoy quizá la artista más completa de su generación y parece tener muy claro algo que es importantísimo. Talina Fernández un día me dijo: “¡Se trata de ser única!”, y Lucero Mijares es única, no sólo tiene una voz impresionante, sino que también es una gran intérprete y tiene una sonrisa tan bonita que es capaz de hacer sonreír incluso a Bárbara Torres después de hacer un coraje en La casa de los famosos México.

Observar a Lucero Mijares es darle paso a la autenticidad como elemento clave para conectar con los demás y generar un estilo propio.

¿QUÉ TIENE LA SONRISA DE LUCERO MIJARES QUE LA HACE TAN ESPECIAL?

Si tú le sonríes a alguien lo que se genera naturalmente es tener la misma química, esto debido a que existen las llamadas neuronas espejo, que son las que reaccionan a un estímulo cuando ves a alguien y repites su comportamiento. Un ejemplo es cuando alguien bosteza y genera en ti un efecto de copiar el bostezo, al mismo tiempo que cuando ves a alguien bailar, tú comienzas a moverte un poco, ya que tu cerebro activa las mismas neuronas.

Y Lucerito tiene una ligereza para mirar las cosas y un gran sentido del humor. Es un hecho comprobado que el sentido del humor es sinónimo de inteligencia, el que no sonríe o no se ríe es carente de una de las inteligencias más importantes: la inteligencia emocional. Además, la sonrisa es un ejemplo de cómo cambiar la actitud de alguien.

Hemos visto también su capacidad de imitar, a manera de broma, a sus padres, generando simpatía con el público. Además, es una estrella diferente a las que vemos, esto debido a su espontaneidad y honestidad, ambas le permiten identificarse más fácilmentecon los demás, porque siempre se muestra tal y como es.

SU ESTRENO EN EL MAGO

Sucedió algo muy interesante en el estreno de El Mago, Lucero Mijares tuvo que salir a escena con su tobillo derecho fracturado, y ¿qué significa romperse una pierna en teatro? Es sinónimo de éxito. En el argot teatral la frase “rómpete una pierna” es entendida como un deseo de buena suerte a los intérpretes En el Teatro Isabelino, llamado así debido a que Isabel I reinaba en Inglaterra en aquel tiempo, los habitantes solían acudir al teatro para disfrutar de espectáculos llenos de emoción y mucha pasión, pero también para despejar su mente y convivir con personas con los mismos gustos. Fue en ese entonces cuando surgió la frase “break a leg” o “rómpete una pierna” en español, la cual era utilizada para desearle buena suerte a los actores que formarían parte de una obra.

Es interesante que el debut de Lucero Mijares sea en el teatro y con la gran María del Sol, muestra clara de su capacidad y talento porque el teatro musical es una prueba que no cualquiera pasa.

Se trata de El Mago (The Wiz), proyecto escénico que posiciona a la hija menor de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, como estrella del teatro musical, donde da vida al emblemático personaje de Dorothy. Tras su función de estreno a la prensa comentó en conferencia: “Cuando estaba en el hospital y llegaron a decirme: ‘te rompiste el tobillo’, le dije al productor (Juan Torres): ‘Oye, por qué no llaman a otra, hay muchísimas que lo pueden hacer’, y me respondió que no porque El Mago se hizo para mí y ahí me cayó el 20. Así que, si el doctor me deja, el show debe continuar por más adolorida que esté porque de lo contrario, la obra se acaba”.