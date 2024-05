Un famoso cantante fue captado maltratando a un trabajador y haciéndole una seña obscena: VIDEO

En las últimas horas, el nombre de Larry Hernández se volvió el centro de la polémica debido a que se viralizó un video que muestra al cantante teniendo un comportamiento bastante pesado con un miembro de su staff. Esto causó indignación entre internautas y seguidores del músico, quienes reprobaron que tenga este tipo de tratos hacia personas que únicamente están haciendo su trabajo.

Larry Hernández es criticado por tener actitudes irrespetuosas con su staff

De acuerdo con las imágenes que pueden apreciarse en el clip difundido en redes sociales, el cantante se molestó con su personal luego de que ocurriera una falla con el equipo de sonido utilizado para sus presentaciones en vivo. El enojo de Larry Hernández se habría producido al momento de que su staff corriera hacia donde estaba para ayudarlo a colocar correctamente los cables.

No obstante, esto aparentemente no era algo que estuviera previsto en la planeación, ya que Hernández no comunicó al personal que era probable que cambiara de instrumento. Por esta razón, la maniobra los tomó por sorpresa y tuvieron que actuar oportunamente y, tras una serie de complicaciones con los artefactos, Larry fue captado gritándole al hombre que se acercó a él y haciéndole una seña obscena.

Esto causó molestia en redes, especialmente por quienes alegaron que no hay justificación alguna para tratar a nadie así, mucho menos en público, ya que esta era una forma de denigrar y demeritar su trabajo.

Así respondió el cantante tras su “cancelación”

Los señalamientos y críticas no pasaron inadvertidos para Larry Hernández, pues posterior a esta controversia, emitió una contundente declaración ante diversos medios que lo interceptaron en la que desmintió que las cosas hayan ocurrido como se estaba planteando en redes, alegando que en ningún momento humilló a su trabajador.

“Todo mi equipo, tanto los ingenieros como el staff, saben que así nos llevamos, que así soy y que es parte del show. El video se sacó de contexto y dijeron que estoy enojado con el vato, pero ustedes no se acuerdan, o no sé si siguen mis historias, que yo comparto comidas con ellos, que yo he ganado mucho dinero y les regalé cinco mil dólares a cada uno, porque al final del día somos compas”, expresó el intérprete de banda, quien en todo momento mantuvo su postura de que son el tipo de cosas que pasan en espectáculos en vivo y para nada significan que él sea una persona que maltrate a la gente que lo rodea.