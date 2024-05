¡Lucero, ‘enamorada’ y de buenas! La actriz trabaja en una nueva película que la trae en las nubes

“La novia de América”, quien ha estado en los últimos días en el ojo del huracán debido a las burlas emitidas sobre su hija Lucerito en el programa Qué importa, optó por dejar a un lado las controversias en una charla que sostuvo con la revista ¡HOLA! en donde habló en especial sobre un proyecto que la tiene muy ilusionada.

¿Veremos a Lucero pronto en el cine? ¡Así es! La actriz y cantante se mostró muy contenta cuando le confirmó a sus seguidores que, en efecto, se encuentra en la filmación de una película que muy pronto se estrenará.

¿QUÉ SE SABE DE LA NUEVA PELÍCULA DE LUCERO?

Lucero quiere retomar su carrera por la puerta grande, pues además de tener un éxito abrumador con la serie de ViX El gallo de oro , también se encuentra en la filmación de una cinta que podría estrenarse el próximo año y que a decir de la famosa la trae “enamorada”.

“Estoy filmando una película de la que estoy muy enamorada, que me tiene muy feliz”

“Estoy filmando una película de la que estoy muy enamorada, que me tiene muy feliz, que yo creo que ya hasta el 2025 saldrá”, expresó la actriz, quien reveló que este y otros proyectos como sus giras con Mijares y en solitario la mantienen muy ocupada, sin tiempo para pensar en el “qué dirán”.

De hecho, Lucero aceptó que ni siquiera se ha dado tiempo para encontrar un novio: luego de su separación de Michell Kuri, ella fue involucrada sentimentalmente con José Ron y también sonó muy fuerte la teoría de que volvió con Manuel Mijares , ¿qué dijo la actriz al respecto?

LUCERO Y LOS TEMAS DEL CORAZÓN: ¿QUÉ PASÓ CON EL NOVIO?

Debido a la excelente química que Lucero y José Ron mostraron en la pantalla durante su trabajo en El gallo de oro, muchos dieron por hecho que los actores tenían una relación sentimental; sin embargo, la famosa se encargó de aclarar los rumores otra vez:

“No tengo una relación con Manuel Mijares, con quien tengo mucho cariño, respeto y una amistad”

“Se decía que José Ron y yo éramos pareja (...) no, realmente no tengo una relación con ninguno de mis compañeros”, declaró Lucero, quien también reveló que aunque no volvió con Manuel Mijares , la relación entre ellos es cordial porque tienen dos hijos en común y siempre piensan en su bienestar:

“No tengo una relación con Manuel Mijares, con quien tengo mucho cariño, respeto y una amistad (…) nos respetamos y nos entendemos muy bien”, aseguró.

Como ves, el corazón de Lucero por el momento está sosegado y concentrado en sus trabajos tanto en la actuación como en la música, por lo que al menos hasta el momento Cupido está en pausa con ella.