Lucero dijo que evitó las bebidas alcohólicas durante varios años por esta poderosa razón

El reciente estreno de la segunda temporada de El gallo de oro , una serie original de ViX, fue el pretexto perfecto para que Lucero tuviera un momento íntimo con sus fans, a quienes consintió con una serie de anécdotas que dejaron sorprendido a más de un internauta.

Un detalle que causó un impacto profundo entre los seguidores de Lucero fue cuando la famosa reveló que ella evitó consumir alcohol durante varios años por una curiosa razón, aunque aceptó que ahora sí bebe un poco más e incluso tiene sus cócteles predilectos.

¿POR QUÉ LUCERO SE NEGABA A BEBER ALCOHOL?

En la transmisión en vivo, que hasta el momento acumula más de 16 mil Me gusta, Lucero aceptó que a ella nunca le llamaron la atención las bebidas alcohólicas.

“Yo duré años sin tomar una gota de alcohol. No me llamó la atención, de chavita jamás tomé”

“No tomo mucho. Antes tomaba mucho menos, o sea, yo duré años sin tomar una gota de alcohol, yo era abstemia total. No me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, reconoció Lucero en el video, quien también señaló que hubo dos poderosas razones para que tomara esta decisión: sus papás no bebían mucho y su carrera profesional.

“Mis papás tomaban socialmente, pero a mí nunca me gustó beber (...) no sé si tenía que ver con que yo decía: ‘Quiero hacer una carrera increíble, quiero tener larga duración, quiero prepararme, en mis cinco sentidos yo quiero vivir mi vida, no quiero pasar dormida, adormilada y acotejada’ ”, señaló la cantante.

No obstante, Lucero también reveló que en la actualidad ella ya toma un poco más, y entre sus bebidas alcohólicas predilectas están el tequila, el vino y algunos cocteles; sin embargo, como ella aclaró, “no soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda”.

LUCERO PRESUMIÓ SU RELACIÓN CON SU HIJA LUCERITO