¡Lucerito Mijares ya está ‘harta’ de que la comparen con Ángela Aguilar! Así explotó la cantante

El hecho de que tanto Lucerito como Ángela sean casi de la misma edad y provengan de familias muy reconocidas en el mundo de la música ha dado lugar a que se desaten desde comparaciones entre ambas jóvenes hasta rumores de una enemistad entre ellas.

Es por ello que, ante la insistencia de algunos fans y de hasta medios de comunicación que le preguntan a cada momento si ella y Ángela Aguilar son enemigas, Lucerito “puso los puntos sobre las íes” de una vez por todas y, bastante molesta, aclaró los rumores que la involucran constantemente.

¿LUCERITO Y ÁNGELA AGUILAR NO SE HABLAN?

En efecto, Lucerito reconoció que no se habla con Ángela Aguilar... ¡porque ni siquiera la conoce! Así lo declaró la famosa en una entrevista retomada por el canal de YouTube Qué buen chisme, en donde también aprovechó para expresar su hartazgo por el impulso que han tomado estos rumores.

“Lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieran poner a las mujeres en rivalidades”

De hecho, Lucerito no sólo descartó que esté peleada con Ángela , sino que expresó su deseo de poder colaborar profesionalmente con ella algún día, pues reconoció que es una gran artista y no debería haber comparaciones entre ellas, pues cada una tiene un estilo único.

“Ya estoy harta de que los medios estén inventado esta rivalidad. Yo no la conozco, me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto (…) hay que apoyarnos unas a otras”, señaló.

No conforme con eso, Lucerito calificó de “babosadas” todas las especulaciones que han surgido en torno a ellas, al tiempo que culminó con un lapidario mensaje: “A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieran poner a las mujeres en rivalidades”, remató.