¿Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. son novios? La sorprendente declaración de la cantante

De hecho, la química que los integrantes de “Los Herederos” han demostrado tanto dentro como fuera del escenario es tal, que la pareja se ha convertido en uno de los ships consentidos por los internautas, quienes no dejan de fantasear con la posibilidad de que Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. anuncien su noviazgo de forma oficial.

¿Lucerito y Eduardo Capetillo Gaytán podrían llegar a ser algo más que amigos? La joven es consciente de que ella y su compañero inspiraron uno de los shippeos más populares de los últimos días: es por ello que se decidió a hablar del tema en un reciente encuentro con medios de comunicación.

Como te informamos en TVyNovelas , Lucerito Mijares se mantiene enfocada en su carrera musical y hace poco anunció el próximo lanzamiento de una canción en colaboración con Mía Rubín que se antoja exitosa: fue precisamente en una rueda de prensa organizada para hablar del sencillo que fue cuestionada sobre su relación con Eduardo Capetillo Jr.

“Está bien guapo, pero no, no me pela”

Al parecer, el hijo de Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán optó por mandar a Lucerito Mijares a la friendzone, pues la cantante aceptó que aunque el joven sí le gusta y “está bien guapo”, no hay entre ellos nada más que una buena amistad y una excelente relación laboral.

“Somos muy amigos, nos queremos mucho, hemos formado una familia preciosa (…) está bien guapo, pero no, no me pela”, aseguró Lucerito, quien remarcó que siempre respetará las decisiones de Lalo Capetillo Jr. en asuntos del corazón.