Los dramáticos momentos que vivió un actor antes de morir en los incendios de California: ‘¡Mamá, déjame!’

Está claro que el poder de la naturaleza no distingue fortuna, fama y récord de películas hechas. En los incendios que azotan Los Ángeles, los cuales han dejado ya a 25 personas muertas, entre ellas un recordado y afamado actor de Hollywood, siguen arrasando hectáreas de las zonas más lujosas, donde hay cientos de mansiones de respetadas celebridades.

En las últimas horas se conocieron detalles de la muerte de Rory Sykes, un reconocido y muy querido actor de Hollywood que alcanzó su fama en los 90. Para quienes vieron ‘Kiddy Kapers’ seguramente lo recordarán con cariño. Su madre, Shelley Sykes, quien también presentaba el programa infantil, narró el dolor que vivió al tener que dejar a su hijo morir entre las llamas.

Incendios en California Instagram.

Rory Sykes murió sin que su madre pudiera ayudarlo

Para tener en contexto, Rory Sykes había nacido con ceguera y parálisis cerebral debido a un accidente de tránsito que su madre sufrió durante el embarazo. Nacido en Inglaterra, criado en Australia y radicado en Estados Unidos, Rory Sykes encontró su muerte a los 35 años en el lugar donde siempre quiso estar.

Shelley Sykes reveló en una entrevista para KTLA, que por la falta de suministro de agua, producto de los incendios, no pudo apaciguar las llamas, y mientras intentaba conseguir ayuda, llamando al 911, algo que no puede darse porque nada funcionaba, su hijo vivía sus últimos minutos de su vida en su presencia.

‘Corrí hacia abajo y llamé al 911, pero el teléfono no funcionaba y todas las líneas de emergencia estaban caídas’, relató la productora de TV.

Shelley Sykes y Rory Sykes Instagram

Rory Sykes y el pedido desesperado a su madre

Dado que Rory Sykes tenía problemas de movilidad, no podía salir por sus propios medios, y su madre,con un brazo roto, y en medio de las llamas, le fue imposible ayudarlo. ‘Dijo, ‘mamá, déjame’, suplicó Rory a su devastada madre. ‘Tengo un brazo roto, no podía levantarlo, no podía moverlo’.

Lo peor ocurrió cuando el actor se encerró en su cierto, ahí, Shelley Sykes salió por ayuda y al volver con los bomberos, las llamas habían incendiado su casa con Rory Sykes dentro de ella.