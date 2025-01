¿Christian Nodal está esperando un hijo con su presunta amante? El fuerte VIDEO que desató los rumores

Apenas han transcurrido algunos días del 2025 y Christian Nodal ya se volvió el protagonista de un nuevo escándalo. En esta ocasión se trata del supuesto embarazo de la mujer con la que llevaría meses traicionando a Ángela Aguilar, y quien parece ya no estar preocupada con el hecho de que idilio salga expuesto y decidió hacerlo público con un polémico video dirigido a la cantante, en la que le echó en cara que podría estar por convertirse en madre.

La amante de Christian Nodal reveló que estarían esperando a su primer hijo juntos

Desde hace varias semanas, la tranquilidad de Christian Nodal se ha visto amenazada por el surgimiento de una serie de especulaciones referentes a las infidelidades que habría cometido a menos de un año de su boda con Ángela Aguilar. Se trata de las afirmaciones hechas por una joven que afirmó estar teniendo una relación extramarital con él, todo mediante una cuenta de TikTok con la arroba @iveethzzz, en la que se han publicado incluso fotografías que servirían como respaldo para comprobar sus dichos.

La noticia del supuesto embarazo se difundió mediante dos videos en los que de manera sutil, Iveth insinuó que pronto podría debutar en el mundo de la maternidad, una declaración que se atrevió a lanzar como consecuencia de los últimos AUDIOS que recibió de la hija de Pepe Aguilar.

“Hasta me dijo que me fuera de México, pero no puedo. Una, porque aquí vivo; y dos, porque aquí va a nacer mi hija”, fue la primera declaración posteada en esta cuenta. Posteriormente, en otro video hizo mención de que su cuerpo es natural y sin cirugías, resaltando que la única operación que se hará pronto es una cesárea, nuevamente dando a entender que tendrá un bebé con el músico.

En los comentarios rápidamente se hicieron presentes usuarios que le cuestionaron qué tan cierto es esto, sin embargo, ella prefirió ignorar estas dudas y tampoco cumplió con las peticiones de que al menos mostrara una prueba que evidenciara que no está mintiendo con un tema tan delicado.

¿Quién es la amante de Christian Nodal?

Los detalles sobre la identidad de la supuesta “novia” del intérprete de “Botella tras botella” son escasos. No así, se sabe que la mujer que asegura ser la amante de Christian Nodal se llama Iveth y lo habría conocido meses atrás, casi al mismo tiempo que se separó de Cazzu y se casó con Ángela Aguilar.

Hasta el momento, el sonorense no se ha pronunciado ni respecto a sus presuntas infidelidades, ni a la existencia de esta persona que incluso ha afirmado haber tenido contacto con la hija de Pepe Aguilar a través de mensajes en redes sociales.