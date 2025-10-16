Suscríbete
Lolita Cortés comió excremento de borrego mientras limpiaba el establo en ‘La Granja VIP’

La actriz limpiaba el establo cuando accidentalmente comió popó de borrego.

Lola Cortés terminó comiendo caca de borrego.

“Ok, creo que me comí una caca”.

‘La Jueza de Hierro’ de ‘La Academia’, Lolita Cortés, se volvió tendencia en redes sociales luego de sufrir un accidente en ‘La Granja VIP’. Y es que la ‘granjera’ tuvo como tarea limpiar el estable junto a sus compañeros.

“Ok, creo que me comí una caca. Tenía una caca en la boca e hice (mover los labios)”, dijo Lola entre risas.

Cortés le explicó lo sucedido a ‘El Patrón’, quien al principio no le creyó, pero después se rió junto a la actriz.

A ‘La Bea’ ya le pasó

Así como Lola tuvo el incidente con el excremento de borrego, a ‘La Bea’ la orinó una vaca. La comediante Tania González estaba aprendiendo a ordeñar bajo los cuidados del mayoral ’Tío Pepe’, cuando entusiasmada, pero nerviosa colocó su banco y un balde, y siguió las instrucciones.

Sin embargo, lo que parecía una escena tranquila se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa: la vaca dio un par de pasos y comenzó a orinar justo encima de la comediante, quien se encontraba sentada debajo del animal.

Lola se divierte en ‘La Granja VIP’

Desde el ingreso de ‘La Reina del Teatro Musical’ a la granja, la misma Lola expresó que quería vivir la experiencia y disfrutarla, y así lo ha hecho.

Y es que horas antes de comer popó de borrego, Cortés lanzó críticas a ‘La Bea’ por petición de la comediante, quien se atrevió a cantar.

Durante una conversación, ‘La Bea’ confesó que años atrás audicionó para ‘La Academia’ motivada por sus padres, quienes soñaban con verla convertirse en una cantante profesional.

La standupera no pasó el segundo filtro pero, lejos de sentir tristeza, experimentó alivio, pues nunca quiso dedicarse profesionalmente a la música.

Lolita reaccionó con asombro, así que ‘La Bea’ aprovechó la oportunidad para pedirle que le permitiera audicionar completamente en vivo y así cumplir el sueño de sus padres.

‘La Jueza de Hierro’ aceptó la petición y presenció una audición en vivo, donde la comediante interpretó y bailó ‘Si una vez’ de Selena.

Lola fue contundente y señaló que la canción no fue interpretada con afinación, atribuyendo la falta de un oído entrenado de ‘La Bea’. La comediante reconoció con humor: “Es que no oigo de uno”.

Sin embargo, la situación se tornó más tensa cuando Lolita también le dijo a ‘Bea’ que no sabía bailar cumbia, comentario que dejó a la comediante visiblemente tocada, aunque después aseguró estar bromeando y pidió a Cortés que le enseñara.

Al tiempo, Teo permaneció durante la escena y reaccionó con sorpresa y humor ante la severidad de la crítica.

Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
