La impactante razón por la que Adrián Di Monte demandó a Sandra Itzel

Una verdadera guerra es la que protagonizan Adrián Di Monte y Sandra Itzel luego de que, hace días, ella lo acusara de invadir su propiedad y querer hacerle daño. Ahora, el caso toma otro giro luego de que el actor demandara a su ex mujer, quien lo señala de violento y agresivo.

La actriz y cantante compartió a través de sus redes sociales que e el artista contraataca después de que ella se negara a divorciarse de una manera pacífica y lo expusiera en una serie de “lives” que no lo dejan bien parado.

“Resulta que después de un largo día de trabajo, me encuentro con este documento que no les puedo mostrar porque es un documento legal, pero básicamente es un citatorio de denuncia por violencia intrafamiliar por parte del señor Adrián Gómez Rodríguez, no lo puedo creer, cuando pensé que este ciudadano no podía caer más bajo, cuando no ha habido ni un sólo gramo de misericordia, me viene a denunciar a mí, a una mujer que le dio todo, que le regaló 12 años de su vida, porque hasta el día de hoy seguimos casados, una mujer que lo cuidó, que lo protegió hasta el último segundo, tanto que permití que se pisoteara mi testimonio, mis pruebas”, explicó la intérprete en un video que subió el viernes a su Instagram.

Sandra Itzel asegura que no es una persona de rencor, de odio, ni una persona injusta. “Entonces me parece sorprendente que ese señor tenga las agallas de denunciarme. Pero este ‘En vivo’ lo hago para ti, porque no te tengo miedo, como te repito, voy con un escudo frente de mí que se llama Dios Todopoderoso”, afirmó la actriz que ha participado en telenovelas como Gata salvaje.