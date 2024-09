¿Lo perdonará? Wendy Guevara reveló que Sian Chiong se disculpó con ella tras criticarla en LCDLFM

Sian Chiong recibió un duro golpe de realidad luego de su salida de La Casa de los Famosos México

Este domingo, Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de la casa más famosa de México y todo apunta a que fue cuestión de horas para que el cubano se diera cuenta del severo alcance que tuvieron todos los escándalos que protagonizó mientras estuvo confinado.

El repudio del público y el hecho de que Sian perdiera una importante oportunidad de destacar en la televisión hicieron reflexionar al cubano, quien en un arranque de sinceridad le ofreció disculpas a Wendy Guevara por burlarse de ella ante millones de personas, ¿"La Perdida” lo perdonará o le echará en cara sus palabras?

¿QUÉ DIJO WENDY GUEVARA SOBRE SIAN CHIONG?

Es importante recordar que, en una conversación que Sian Chiong tuvo con Ricardo Peralta al interior del Cuarto Tierra, el actor cubano no tuvo piedad de Wendy y dejó entrever que ella era una ignorante al lado de “Torpecillo”.

“Sian me dice que disculpas, que no quiso ofenderme, yo la verdad no supe qué decirle”

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, dijo Sian en aquella ocasión. El escándalo, por supuesto, llegó a oídos de Guevara, quien respondió de forma firme pero educada; ahora, la influencer sorprendió a sus seguidores cuando les contó que ya comenzó el “tour de las disculpas” del actor.

“ Julio Camejo (…) me mandó el video y Sian me dice que disculpas, que no quiso ofenderme, yo la verdad no supe qué decirle”, reconoció Wendy, quien dejó a todos con las ansias de saber si lo perdonará o no.

En una transmisión en vivo de Instagram, Wendy Guevara reveló que Julio Camejo hizo videollamada con ella al finalizar la gala y la contactó con Sian Chong, en donde este le pidió disculpas por haber hablado mal de ella en la casa 😳👀#LaCasaDeLosFamososMx #LCDFMX2 pic.twitter.com/MiRGNoAG8t — Alicia Miranda (@AliciaBM147) September 17, 2024

La revelación de la creadora de contenido, por supuesto, generó una auténtica ola de reacciones entre los internautas, quienes tundieron a Sian Chiong sin piedad alguna: “Anda haciendo el tour de disculpas”, “Wendy es diplomática pero de pend… se deja”, “Sian demostró la clase de escoria que es” y “Me tiene harta la producción” fueron algunos de los comentarios con más interacciones.