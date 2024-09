Lety Calderón sufrió un grave accidente durante sus vacaciones: los detalles de su complicada recuperación

Aunque actualmente está triunfando en “Mi amor sin tiempo”, su nuevo proyecto televisivo, Lety Calderón no la está pasando tan bien en el plano personal. Esto debido a que hace meses sufrió un incidente que hasta hoy había tratado de mantener en privado, hasta que ya no pudo ocultar que atravesaba una situación complicada en cuestiones de salud.

Leticia Calderón reveló que sufrió una estrepitosa caída mientras estaba de vacaciones

Durante una reciente conversación con las cámaras de “De primera mano”, Lety fue cuestionada sobre si había alguna razón específica por la que lleva tiempo con una venda en la pierna, la cual aunque a veces trata de disimular, suele salir a la luz con frecuencia. En respuesta, Calderón mencionó que se trata de los estragos de un incidente que vivió durante su última travesía familiar.

“Me caí en un viaje, cuando estaba en Japón y sigo mal”, explicó la artista, señalando que todo se deriva de la misma situación, ya que se está complicando más de lo que tenía previsto que se recupere por completo.

La actriz detalló que lleva meses sin poder recuperarse del todo Instagram

¿Lety Calderón tendrá que ser operada por el problema de su pierna? Esto dijo la actriz

Respecto a qué es lo que sigue, y si los médicos le han hablado de la posibilidad de ingresar al quirófano para optimizar su recuperación, evitando que se llegue a complicar y asegurándole una buena calidad de vida, la emblemática antagónica de proyectos como “Madre de alquiler”, mencionó que hasta el momento no es una opción que se tenga contemplada.

“No, no necesito cirugía. Parece que es el tendón, porque el hueso no fue; no fue fractura, o fue esguince. Me hice radiografías, entonces sí creo que es el tendón”, añadió Lety, quien afortunadamente, cuenta con el respaldo de su familia en este proceso y los cuidados de Luciano y Carlo, sus dos hijos, fruto del matrimonio que tuvo con Juan Collado durante ocho años, mismo que culminó en 2010, antes de los problemas legales que enfrentó el abogado.