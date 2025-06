Leticia Calderón respondió si Yadhira Carrillo usó el fideicomiso de sus hijos: su insólita reacción

La controversia que envuelve a Juan Collado, Yadhira Carrillo y Leticia Calderón volvió a ser tema de conversación en los medios, pero esta vez fue la propia Calderón quien decidió ponerle punto final a los rumores. Con su característico estilo directo, la actriz rompió el silencio sobre las especulaciones que señalan a Carrillo de haber hecho mal uso del fideicomiso destinado al bienestar de los hijos que Calderón tuvo con Collado.

¿Qué respondió Leticia Calderón sobre Yadhira Carrillo?

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Leticia Calderón fue abordada por reporteros de diferentes medios, quienes no dudaron en cuestionarla sobre los señalamientos que circulan en la prensa de espectáculos. Los rumores apuntan a que Yadhira Carrillo, esposa de Juan Collado, habría administrado de forma inadecuada un fideicomiso destinado a Luciano, el hijo mayor de Calderón, mientras Collado permanecía en prisión.

La actriz, conocida por su participación en telenovelas como “Esmeralda” y “En nombre del amor”, no se mostró sorprendida, pero sí dejó clara su postura:

“No tengo la menor idea, corazón, eso sí no sé. Lo único que te puedo decir es que yo ya hice mi testamento y mis dos hijos son mis herederos”, afirmó ante las cámaras.

Lo que más llamó la atención de su reciente aparición pública no fueron solo sus declaraciones, sino su actitud relajada y la manera en la que desvió cualquier intento de provocación mediática. Con una sonrisa y total tranquilidad, Calderón concluyó la conversación sin entrar en detalles que pudieran generar más especulaciones.

“Gracias”, dijo al despedirse de los reporteros, evitó alimentar el escándalo y demostró que su enfoque está en su familia, su carrera y su bienestar personal.

¿Cómo es la relación actual entre Leticia Calderón y Juan Collado?

A pesar de su separación, Leticia Calderón dejó en claro que mantiene una relación cordial con el padre de sus hijos, incluso reveló que compartieron juntos la celebración del Día del Padre.

“Pasamos con Juan el Día del Padre, la pasamos sensacional. Hablamos de otras cosas. De esos temas yo no toco con él. Lo que haga con su dinero, muy su problema, él lo trabajó, es su dinero. No puedo hablar de algo que no me consta, no sé si es verdad o si es mentira”, explicó la actriz.

Esta actitud demuestra que, pese a las especulaciones y los temas delicados que rodean a Juan Collado, ella prefiere priorizar el bienestar emocional de su familia, para lo cual se mantiene alejada de los conflictos y las versiones no confirmadas .

¿Qué se sabe de la supuesta separación de Juan Collado y Yadhira Carrillo?

Además de los rumores sobre el fideicomiso, en las últimas semanas se ha especulado sobre una supuesta ruptura entre Juan Collado y Yadhira Carrillo, quienes contrajeron matrimonio en 2012. Algunos medios sugieren que las dificultades económicas y los problemas legales que enfrentó Collado habrían sido los detonantes de la separación.

Sin embargo, Leticia Calderón se deslindó de cualquier comentario al respecto, al asegurar que ese tema no le concierne.

“Mi relación es con el papá de los muchachos. Nos llevamos muy bien. No toco ese tema con él. De verdad, no me interesa, no me importa”, sentenció, sin perder la sonrisa.

¿Qué dicen los rumores sobre el manejo del fideicomiso de Luciano?

De acuerdo con versiones que han circulado en programas de espectáculos y portales de noticias, se afirma que Juan Collado habría dejado en manos de Yadhira Carrillo la responsabilidad de administrar un fideicomiso destinado a cubrir las necesidades de Luciano, su hijo con Leticia Calderón, quien nació con síndrome de Down.

Según estos reportes, durante el tiempo que Collado estuvo en prisión, su esposa habría incumplido con los pagos relacionados al fideicomiso, lo que no solo habría afectado a Luciano, sino que también habría generado tensiones en la relación entre el abogado y Carrillo. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las partes involucradas ha confirmado o desmentido formalmente esta información.