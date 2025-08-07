Galilea Montijo viste un impactante modelo en la nominación de este 6 de agosto en LCDFM

Galilea Montijo eligió el café para la gala de nominación de este 6 de agosto. Luego de haber lucido ya el rojo y el blanco en ediciones anteriores, ahora optó por algo más sobrio pero igual de espectacular.

Con un accesorio dorado que avanza desde el cuello hasta la cintura y cruzaba su pecho, el atuendo se completó con un peinado decimonónico: chongo y flequillo ondulado pero relamido.

El vestido en esta ocasión es de la firma Bronx and Banco, ubicada en el Soho de Nueva York.

¿Qué vestidos ha lucido Galilea Montijo en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México?

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México. Facebook

“Galilea siempre se viste bella digan lo que digan, siempre elegante”, “es lo único que salva está temporada: Gali”, escribieron fans en la cuenta de Instagram de TVyNovelas.

Para la primera galla de eliminación de esta temporada, realizada el 3 de agosto, la conductora apareció con un vestido en color hueso y un corset negro que hacía las funciones de cinturón.

El vestido de Galilea Octavio Lazcano

El vestido es un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

En aquella primera gala de nominados, la conductora volvió a robarse todas las miradas con un imponente vestido rojo escarlata, diseñado a medida.

Galilea Montijo brilló con un look personalizado de la firma mexicana IANN DEY, bordado a mano con más de 20 mil cuentas y diseñado para reflejar su fuerza y evolución. Instagram