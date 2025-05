¿Por qué Leticia Calderón y sus hijos están de luto? “Nos hiciste muy felices”

La vida avanza y las despedidas son parte de la historia de todas las personas. Ahora le tocó a Leticia Calderón y sus hijos, quienes están de luto.

La actriz, junto a Luciano y Carlo, lloran la muerte del pequeño Jack, su mascota de 12 años. Leticia Calderón compartió la tristeza que ahoga su hogar desde el 29 de abril de 2025, cuando tuvieron que despedir a su perro.

“Jack. Gracias por los casi 12 años que nos hiciste muy felices. Siempre defendiéndonos, cuidándonos, vernos con tanto amor”, escribió la actriz.

La actriz detalló que lleva meses sin poder recuperarse del todo Instagram

“Ahora, ¿quién me va a acompañar a cocinar?, ¿quién me va a ver bailar?, ¿quién me va a robar besos? Te vamos a extrañar”, anotó.

A decir de las fotos publicadas, los hijos de Lety Calderón eran muy cercanos a su querida mascota, que los vio crecer en la última década.

Leticia Calderón enfrentó críticas

Por otro lado, Leticia Calderón recientemente platicó con el periodista Alex Kaffie, en cuyo programa de YouTube comentó que pese a las críticas, ella está firme en tener a su mamá a una casa de retiro.

La actriz reafirmó que su madre está feliz, y aunque no fue fácil tomar esa decisión, se encargó de buscar la mejor casa de retiro para que estuvieran al tanto de la salud de la señora.