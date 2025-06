Leticia Calderón confirmó que salió con Juan Collado tras su divorcio de Yadhira Carrillo: ¿volverá con él?

Hace unos días Antonio Collado, el hermano de Juan Collado, reveló que el matrimonio que el abogado sostuvo con la actriz Yadhira Carrillo llegó a su fin luego de 13 años : “Fue una sorpresa. Todos queremos mucho a Yadhira. Esperemos que tenga un buen final, a mí sí me gustaría que pudieran regresar”, aceptó Antonio en el programa “Despierta América”.

Luego de esta noticia, toda la atención se concentró en Leticia Calderón ya que más de una persona recordó que ella estuvo casada con Juan Collado durante 8 años e incluso tuvo hijos con él, por lo que el rumor de una supuesta reconciliación no tardó en llegar... ¡las especulaciones se dispararon luego de que ella misma confirmara que sí salió con su ex!

En un encuentro con medios de comunicación disponible en las redes sociales del reportero Eden Dorantes, Leticia Calderón confirmó que ella tuvo un contacto reciente con Juan Collado e incluso comieron juntos ya que su comunicación es muy buena.

“Llevamos una muy buena relación, hay una muy buena comunicación que se basa, exclusivamente, en nuestros hijos; lo acabamos de ver y comimos juntos”, recordó Lety ante los reporteros.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de una reconciliación la protagonista de “Esmeralda” aclaró algo muy importante... ¡a ella ya no le quedaron ganas de tropezar con la misma piedra!

“No tropiezo con la misma piedra, corazón, no, no, no... La verdad es que no”, contestó la actriz entre risas y con cero incomodidad ante este cuestionamiento que para muchos pudo resultar inadecuado.

Lety aceptó que, aunque no contempla volver a casarse con Juan Collado -quien obtuvo la libertad condicional en el 2023 luego de que fuera acusado de fraude y lavado de dinero-, el respeto y el cariño entre ellos se mantiene inquebrantable, sobre todo porque contar anécdotas divertidas delante de sus hijos es muy bueno para ellos.

“A mis hijos les encanta escuchar anécdotas y pues las contamos, y: '¿Te acuerdas cuando no se qué?’, '¿te acuerdas cuando nos emborrachamos en París?’, a ellos les gusta, es parte de su vida. Yo con mis hijos nunca he tenido secretos, que vean que su papá y yo nos llevamos muy bien”, declaró.

¿Cuántos hijos tuvo Leticia Calderón con Juan Collado?