Suscríbete
Viral

Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja

El video de un hombre golpeando a una mujer dentro de un elevador se ha vuelto viral, causando indignación y críticas en las redes sociales.

August 06, 2025 • 
Luz Meraz
Lord-Elevador.png

La cámara de seguridad de un elevador en la alcaldía Cuajimalpa de la CDMX captó el momento en que un hombre, apodado Lord Elevador, golpeó brutalmente a su pareja, causando indignación en redes sociales.

X

En un video que ha conmocionado las redes sociales se muestra la brutal agresión de un hombre a una mujer dentro de un elevador en la Ciudad de México.

El ataque, captado por las cámaras de seguridad del residencial ,ha desatado la ira de los internautas, quienes han apodado al agresor como Lord Elevador.

Los hechos ocurrieron el 23 de julio en el Residencial Avivia, ubicado en Lomas de Chamizal, alcaldía Cuajimalpa.

En el clip se puede ver al hombre, identificado en redes sociales como Jaime Shehoah, golpeando sin piedad a una mujer, que se presume es su pareja sentimental. Después de la golpiza, la víctima, con cabello rubio y vestida de gris, apenas puede mantenerse en pie.

El video muestra arranques de cabello, empujones y patadas dentro y fuera del elevador, sin intervención de vecinos ni personal de seguridad. Testimonios señalan que el agresor vive en el piso 19 de la Torre Olivo 2 y que esta podría no ser la primera agresión hacia ella.

La brutalidad del ataque ha provocado que colectivos pro mujeres exijan a las autoridades que actúen de inmediato y le impongan una sanción ejemplar a este agresor. Además, se ha revelado que esta no es la primera vez que el llamado Lord Elevador maltrata a su presunta pareja, lo que aumenta la indignación y la preocupación por el estado de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que ha abierto una investigación formal tras la viralización del caso.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
July 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
July 29, 2025
Famosos
Quico y la Chilindrina reaparecen en vivo; hablan de una posible reconciliación con Florinda Meza
August 06, 2025
Famosos
Yered Licona, La Wanders Lover, es fiel... a sus dos amores y así vive su relación abierta
August 06, 2025
Famosos
Encuentran muerto en su coche al actor Song Young-kyu, el jefe Choi en Extreme Job de Netflix
August 06, 2025
chespirito.png
Famosos
Mauricio Castillo revela cuánto ganaba Chespirito por regalías. ¡La cifra es sorprendente!
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
ninel-conde-alexis.jpg
Famosos
Ninel Conde y Alexis Ayala explotan previo a las nominaciones de LCDLFM: “Es violencia verbal”
August 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
CelineDion.png
Series y Cine
Céline Dion y la historia detrás de su pausa musical
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
Lilo-Stitch.png
Series y Cine
¿Cuándo llega Lilo y Stitch (2025) a Disney+?
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz

Lord Elevador
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
dr-simi-se-transforma-en-superman-un-lanzamiento-que-derrite-corazones.png
Viral
Dr. Simi se transforma en Superman, un lanzamiento que derrite corazones
August 04, 2025
casa-lupita-tiktok-1.jpg
Viral
Al interior de la NUEVA casa de Lupita TikTok tras la muerte de su bebé: “Ya voy a poder dormir en paz”
August 03, 2025
 · 
MrPepe Rivero
alerta sismica
Viral
Sismo en México hoy 2 de agosto 2025: De cuánto fue el temblor percibido en CDMX y Morelos
August 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
murio-jacuzzi.jpg
Viral
Fue de vacaciones y murió frente a su familia: Escalofriante video prueba que se electrocutó en jacuzzi
August 02, 2025
 · 
TVyNovelas
Gerardo Ortiz.png
Famosos
Gerardo Ortiz libre de prisión gracias a un presunto pacto con el FBI
¡El cantante se salvaría de ir a la cárcel! Un acuerdo de colaboración con el FBI podría asegurar su libertad
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
cine-casa-famosos.jpg
Famosos
¡Arde La Casa de los Famosos! Exhibieron lo que dicen a sus espaldas y Mar reacciona:"¡Me la esperaba peor!”
La primera función de cine echó a pelear a las y los habitantes.
August 06, 2025
 · 
MrPepe Rivero
mar-contreras-guana.jpg
Famosos
Inicia la guerra en La Casa de los Famosos México: Tachan a Mar Contreras de “soberbia y hostil”
Dalilah Polanco también notó que Mar Contreras ya no la aguanta... Y Facundo dijo esto.
August 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Toño-Mauri.png
Famosos
Toño Mauri revela que contrajo un peligroso hongo que lo llevó al hospital
El actor se enfrentó a una grave infección pulmonar tras su operación y compartió su angustia y progreso.
August 05, 2025
 · 
Luz Meraz