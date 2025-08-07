Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja

En un video que ha conmocionado las redes sociales se muestra la brutal agresión de un hombre a una mujer dentro de un elevador en la Ciudad de México.

El ataque, captado por las cámaras de seguridad del residencial ,ha desatado la ira de los internautas, quienes han apodado al agresor como Lord Elevador.

Los hechos ocurrieron el 23 de julio en el Residencial Avivia, ubicado en Lomas de Chamizal, alcaldía Cuajimalpa.

Este trozo de mierda es Jaime Shehoah aka #LordElevador golpeando salvajemente a su mujer en un elevador de residencial Avivia en Cuajimalpa. Paisano judío, no es la primera vez que me entero de ese tratamiento a sus mujeres. A LA CARCEL con el bato. pic.twitter.com/4onYrzjKlm — Salvador Macías 🇲🇽🇻🇪🇺🇸 (@smaciasr) August 6, 2025

En el clip se puede ver al hombre, identificado en redes sociales como Jaime Shehoah, golpeando sin piedad a una mujer, que se presume es su pareja sentimental. Después de la golpiza, la víctima, con cabello rubio y vestida de gris, apenas puede mantenerse en pie.

El video muestra arranques de cabello, empujones y patadas dentro y fuera del elevador, sin intervención de vecinos ni personal de seguridad. Testimonios señalan que el agresor vive en el piso 19 de la Torre Olivo 2 y que esta podría no ser la primera agresión hacia ella.

Sujeto golpea brutalmente a una mujer en un elevador. #LordElevador fue identificado como Jaime Shehoah. La agresión habría sido en un edificio de Cuajimalpa el mes pasado. Vean nada más como sale la pobre mujer después de la golpiza. ¡Desgraciado! pic.twitter.com/iz9FuvwTDc — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) August 6, 2025

La brutalidad del ataque ha provocado que colectivos pro mujeres exijan a las autoridades que actúen de inmediato y le impongan una sanción ejemplar a este agresor. Además, se ha revelado que esta no es la primera vez que el llamado Lord Elevador maltrata a su presunta pareja, lo que aumenta la indignación y la preocupación por el estado de la víctima.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que ha abierto una investigación formal tras la viralización del caso.