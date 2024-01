¿Le están poniendo los cuernos a Lorena Herrera? Estas fueron las supuestas pruebas de la traición

Roberto Assad, el esposo de la actriz Lorena Herrera

El comunicador no dudó en dar a conocer, en su canal de YouTube, varias capturas de pantalla sobre conversaciones subidas de tono que le pertenecerían a Roberto Assad, algo que molestó a Lorena Herrera , quien no dudó en explotar contra Jorgito Carbajal poco después.

¿Roberto Assad le fue infiel a Lorena Herrera? Estas fueron las pruebas presentadas por el periodista y que despertaron la molestia de la actriz hace unos días.

¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS QUE SEÑALAN A ROBERTO ASSAD COMO UN INFIEL?

Jorgito Carbajal aseguró, en el videoclip, que aunque Lorena Herrera ama incondicionalmente a su esposo y no duda en presumirlo en sus redes sociales, Roberto Assad ya no estaría sintiendo lo mismo por ella, pues lo señaló por serle infiel:

“El problema es Roberto porque resulta que a él como que últimamente le ha dado por andar de calenturiento, tanto en su Instagram, como en su Facebook buscando mujeres guapas, sexys, con un cuerpazo”, aseguró el comunicador, quien soltó una auténtica bomba:

“El tema no es sólo que las salude, el tema va más allá es más fuerte y más profundo”, detalló Jorgito Carbajal antes de presentar unas capturas de pantalla que muestran conversaciones subidas de tono presuntamente escritas por el esposo de Lorena Herrera, en uno de los cuales se lee: “En cuanto te vea no te voy a saludar, me voy a ir directo a darte unos besotes mamacita”.

LORENA HERRERA ASEGURA QUE CONFÍA EN SU ESPOSO

Lorena Herrera , mientras tanto, dejó en claro que le tiene plena confianza a su esposo en un encuentro con medios de comunicación en donde le preguntaron al respecto:

“No llevo dos años con mi marido, lleve 20 años con él (…) Lo conozco porque hemos crecido juntos, tengo toda la confianza en él y la confianza no se da en un año, dos años, se lleva tiempo”, aseguró la actriz, quien expresó su tristeza por verse envuelta en esos rumores:

“Este tipo de cosas me dan tristeza porque, además, son muy fáciles de armar”, señaló.