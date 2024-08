LCDLFM: Karime Pindter contó la verdad detrás de su enemistad con Manelyk González tras Acapulco Shore

Acapulco Shore es, sin lugar a dudas, uno de los realitys más polémicos de la televisión en español. Aún con lo llamativo de este concepto, sus participantes gozaron de gran popularidad y tuvieron la oportunidad de entablar amistades, como lo hicieron en su momento Karime y Manelyk, que si bien ya no son amigas, protagonizaron un dúo dinámico que aún es extrañado por sus seguidores.

¿Por qué Mane y Karime no se hablan? Esta fue la pelea que terminó con su amistad

Durante una conversación con sus compañeros de LCDLFM, Karime Pindter habló de las razones que hay detrás de la mala relación que se sabe, lleva con Manelyk González. “Fue terminando la temporada dos. Yo tenía un ‘sugar’ y a ella la incluía en todo; un viajecito acá, otró por allá, si me compraba una cosa, le traía un regalito. Él me pagaba todo”, contó Karime, quien nunca he tenido empacho en contar sus experiencias sentimentales con lujo de detalle.

Sin embargo, Pindter se percató al poco tiempo de que fue un gran error propiciar esta cercanía entre ellos, pues descubrió que a escondidas, González se veía con el hombre con el que ella estaba saliendo. No solo eso, él le daba los mismos regalos a las dos, algo que sí le dolió, pues consideraba a Mane su mejor amiga y ciertamente sí se había encariñado con este sujeto.

“Ahí se me cayó el mundo a pedazos, pero bviamente no hice un escándalo. En el lobby, ya estando en el cuarto, le dije: ‘oye, qué te pasa, por qué me estás haciendo esto si eres mi mejor amiga’”. En respuesta, Manelyk le dijo que era su venganza por haberse besado con Jawy, su ex, algo que si bien Pindter admite que estuvo mal, en realidad no fue una buena explicación porque las fechas no coincidían.

Karime reveló que le guardó mucho rencor a Mane por ‘robarle el novio’

Finalmente, Luis ‘Potro’ Caballero, quien participó en las mismas temporadas de Acapulco Shore que ellas, confirmó que así pasaron las cosas, revelando que incluso ese día él tuvo que ir por Karime para consolarla, pues estaba muy afectada con todo lo que había pasado.

A partir de ahí, la relación de las jóvenes nunca volvió a ser la misma y en varias ocasiones, González declaró que estaba dispuesta a hacerle la vida difícil a su examiga. En contraste, la habitante de “La Casa de los Famosos México” aseguró que por mucho tiempo le guardó rencor y por eso optó por alejarse definitivamente de ella, una decisión que hasta el día de hoy mantiene.