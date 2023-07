Laura G se fue de Venga la alegría y presume lo que realmente le importa ahora

Laura G se despidió de ‘Venga la alegría’ este viernes 28 de julio, y no podría estar más feliz porque ahora dedicará su tiempo a lo que realmente importa: su familia.

A través de sus redes sociales celebró su salida del programa y lo que viene para ella, pues se alejará de la televisión hasta nuevo aviso.

“GRACIAS … Gracias por estos 4 HERMOSOS años … Gracias a ustedes que me vieron en @vengalaalegria y gracias a todos los amigos que me dio este programa que se quedan en mi vida … Me voy con el corazón lleno… y que en tu vida y en la mía Siempre vengaaaaa la alegria … ¡Hasta pronto televisión! P.D. ¡Vaya que gocé mi último programa!”, escribió.

"¡Han sido dias de mucho amor …¡ Qué lindo cerrar un capítulo así ! Gracias a mis jefes que bajaron este día a desearme buena suerte … Gracias @memocueva por todo tu apoyo y por confiarme grandes proyectos durante estos años … muy agradecida. Gracias @adrianortegae @anavedom @marusilva_al por siempre apoyarme. chan chan chan …. Mañana me acompañan en mi último día eh… PD. Confirmo que traeré la cara desfigurada de llorar ya saben que lloro bien raro”.

Durante su despedida en vivo, los hijos de Laura G tomaron protagonismo, y ella lo tomó con humor.

Yo tratando de despedirme en pleno drama sentimental y … Lucio siendo Lucio… y Lisa siendo Lisa. Por eso me voy para educar a mis hijos …¡ No saben lo que sufrí de verlo ahí acostado de centro de mesa a nivel nacional y no poder hacer NADA! Una disculpa... La cara de pato de queeeee está pasandaaaaa”

Así que ahora que Laura G está libre de trabajar en el programa matutino de TV Azteca, este fin de semana presumió lo que realmente importa en esta nueva faceta de su vida, a la que seguramente se dedicará en cuerpo y alma.