Laura G pensó que estaba embarazada, pero al ir al médico tuvo que ser operada de emergencia: Qué le pasó

Laura G pasó un terrible fin de semana. Acudió al médico a consulta de rutina con su ginecólogo de confianza porque pensó que estaba embarazada por tercera vez, pero tras examinar se llevó una mala noticia.

La conductora del programa matutino Venga la Alegría, de 38 años, tenía un “retraso” en su periodo menstruar por lo que acudió al médico porque tenía la duda de un embarazo, sin embargo, fue diagnosticada con un quiste gigante por lo que debió ser operada de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, Laura contó cómo sucedieron los hechos: “No era un bebé, era un quiste que había crecido muy, muy grande, y me dijo (el doctor) que no me podía dejar salir”.

La presentadora entró en alarma pues su esposo se encontraba en Cancún atrapado por el huracán, peso a esto, fue sometida a la operación la mañana del sábado, y le extrajeron dos quistes en los ovarios. “Uno estaba a apunto de reventar”.

Tras la cirugía que resultó exitosa, Laura compartió que la situación que vivió fue muy ruda y que ahora solo le queda descansar y seguir el tratamiento postoperatorio.

“En reposo como me indicaron, viendo películas, con mis queridos, con muchos mensajes muy bonitos, detalles, flores, globos. Hubo algunos que me mandaron que no pusieron tarjeta”, expresó.