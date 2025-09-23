Laura Flores sigue escéptica y reservada ante el amor, tras drama con Lalo Salazar: “Me dolió mucho”

Laura Flores regresa a la escena musical con la canción Hoy me falta el aire, tema musical que la misma actriz escribió y compuso, dando así nuevamente un salto a la música que combina con sus diversos éxitos actorales.

“Yo compuse, tanto la letra como la música, estoy muy contenta porque es 100% material mexicano, en el video el vestuario es del señor Gustavo Matta, que me permitió usar su vestuario y van a ver lo que hicimos con él, lo amo y adoro porque siempre me viste, además estoy feliz, pues este tema está dentro de la trama de la serie Cómplices, pero no es el tema principal, esto sucedió en septiembre del año pasado, le di forma a la canción y quedó”.

Por la temática de la canción, Laura aclara que el tema se realizó a inicios de año, dejando atrás cualquier especulación sobre alguna dedicatoria en especial.

“Se llevó a cabo la grabación del tema en febrero de este año, es decir originalmente no tiene dedicatoria, aunque le quede alguien en sus zapatitos, todo lo hice dentro de la serie Cómplices, ahí se generó todo, no hay dedicatoria y podría ser para muchos, no nada más para una persona, parece que decreté, pero si te pones a escuchar esta canción que yo escribí y muchas otras, le queda al saco a cualquier persona que te haya hecho sentir mal en su momento”.

Laura señala que su música ha sido liberadora para el proceso que vivió luego de su relación con el comunicador Eduardo Salazar, asegurando que fue una relación como tantas en donde a cualquiera se le puede romper el corazón.

“Yo creo que las personas tenemos que aprender a vivir estas cosas, ¿a quién no le han roto el corazón? la música es catarsis, es creatividad, te lleva a un lugar en el que puedes desahogarte, y de este mal trago la música me ha ayudado bastante, hay letras que se escriben con sangre, con dolor, aparte yo tengo una característica de que casi siempre estoy escribiendo canciones que tienen que ver con el dolor”.

“NUNCA HICE UNA DECLARACIÓN EN CONTRA DE ÉL NI LA VOY A HACER”

Flores asegura que la sanación le ha llegado de a poco y ha enfrentado la vida con la mejor actitud. “Tenemos que darnos el tiempo de vivir el duelo, de llorarlo, de sentirte culpable, de sentirte mal, triste, enojado, hasta que empiezas cuesta arriba y salir de ahí, eso me lo dijo también mi terapeuta y eso te dice también la vida misma, tienes que aprender a llorar e ir para arriba y yo gracias a Dios ya estoy muy arriba”.

Sobre estar abierta para el amor y una nueva relación, Laura comparte:

“No salgo a buscarlo, no estoy todavía ahí, todavía estoy como muy escéptica, muy reservada, creo que todavía el proceso de sanación necesita más tiempo”.

Laura se permite opinar sobre los ataques en redes que ha recibido su expareja Eduardo Salazar. “Es un tema muy delicado porque hay muchas cosas, yo creo que si las cosas se hubieran hablado desde el principio, nada de este relajo hubiera pasado, es algo que a mí me sorprendió muchísimo así como el señor Salazar en su momento declaró en su programa de televisión que estaba conmigo, que estábamos iniciando una relación de pareja y dio muchas entrevistas, si él hubiera dicho algo cuando termina la relación, creo que todo hubiera sido mucho más sereno, pero yo tengo que respetar las decisiones de cada quien, al final del día, él es periodista, yo soy actriz y cantante, yo vivo por los medios y no me puedo quedar callada, lo que sí, es que no se vale el odio, no se vale el maltrato, yo lo admito públicamente, me dolió mucho terminar con él, pero yo nunca hice una declaración en contra de él, ni la voy a hacer, me dolió, pero eso no significa que él sea un antagonista”.

Laura Flores y Lalo Salazar Nayib Canaán

Laura desea dejar atrás cualquier polémica y quiere seguir reinventándose como lo ha hecho a lo largo de su carrera.

“Las cosas pasan y no te puedes estancar, creemos que nos llega la edad y ya valió, pero no, hay que reinventarnos, salir de la zona de confort, aprender a hacer nuevas cosas, hay que regalarnos eso”.

Para la actriz, su trabajo ha servido como válvula de escape. “El trabajo es terapia, después de aquella noche que me quedé sola, al otro día yo tenia que grabar 22 escenas y pedí ayuda a nuestro director de escena, él me cuído bastante y gracias a Dios todo salió bien, no hay más que salir adelante y mi trabajo me ayudó a eso”.

Flores asegura que la oración y terapia han venido a reforzar el trabajo personal que ha hecho para superar cualquier altibajo.

“Creo que esta depresión la controlé, porque la depresión no se cura, ese momento está trabajado, las culpas, el perdón, no es fácil, yo le agradezco mucho a mi terapeuta y a la meditación, eso me ha ayudado, además de la oración, ya me perdoné, esto se trata de salir adelante y ya”.

