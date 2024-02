Laura Flores sacó las garras y le puso un alto al ex de su hija

María, hija mayor de Laura Flores, atravesó en 2023 por una desilusión amorosa que la destrozó por completo, motivo por el que su madre tuvo que intervenir aún y cuando no suele involucrarse en los asuntos personales de su familia.

Durante una emisión de Montse y Joe, la artista se sinceró sobre el momento en que le puso una alto al novio de María, quien le hacía daño con las indecisiones en su relación.

“Terminó con el novio, no sabes qué drama, yo viendo esto. Hubo un momento en el que le hablé aunque sé que van a decir que soy una exsuegra pesada, pero él termina con ella y mi hija hecha pedazos y este niño que le seguía hablando”, afirmó Flores, quien participa en la telenovela Tu vida es mi vida.

Viendo la inestabilidad emocional de su hija, la actriz tomó cartas en el asunto y encaró al chico. “Era de de esas que no la dejaba sanar y le hablé y le dije ‘o regresan o te olvidas’. Hasta me puse a llorar en el teléfono, porque lo extraño, llevaban 10 años juntos, desde los 15 años. Le dije ‘no soy metiche, pero no quiero ver a mi hija así”.